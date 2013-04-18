中国债市：现券收益率普涨，信用债风波未消及获利回吐双增压

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透上海4月18日 - 中国银行间债市现券收益率周三普涨。除信用债受近日违规“代持”等事件影响未消外，利率债在此前收益率连续下行后产生的获利回吐压力下，走势明显趋弱。
至于后市，交易员认为，信用债方面主要要观察代持等违规风波是否会继续扩展，利率债则有望在短暂调整过后恢复平稳。
“今天明显感觉气氛不对了，利率债收益率稍微上来点，大概2-3个bp的样子。”上海一银行交易员表示。
该交易员认为，利率产品收益率的反弹，除获利回吐因素外，或也与债券违规代持等事件持续发酵影响心态有关。
在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。
华中一交易员指出，近来查处违规代持等导致的不少机构“减杠杆”，波及的多是低评级信用债，而其它品种暂时应该不会有太大影响，“债市毕竟还是要看基本面的。”
剩余期限约4.73年的固息国债130001券最新成交 在3.1900%，上日末笔为3.1700%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.2182 2.9036
上日 2.0144 2.9981
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.8930/2.8230
国债参考率报价 2.7110/2.6500
金融债参考率报价 3.3140/3.2520(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 黄凯)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个