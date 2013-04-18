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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 17:14 BJT

中国债市：现券收益率普涨，信用债风波未消及获利回吐双增压

路透上海4月18日 - 中国银行间债市现券收益率周三普涨。除信用债受近日违规“代持”等事件影响未消外，利率债在此前收益率连续下行后产生的获利回吐压力下，走势明显趋弱。

至于后市，交易员认为，信用债方面主要要观察代持等违规风波是否会继续扩展，利率债则有望在短暂调整过后恢复平稳。

“今天明显感觉气氛不对了，利率债收益率稍微上来点，大概2-3个bp的样子。”上海一银行交易员表示。

该交易员认为，利率产品收益率的反弹，除获利回吐因素外，或也与债券违规代持等事件持续发酵影响心态有关。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

华中一交易员指出，近来查处违规代持等导致的不少机构“减杠杆”，波及的多是低评级信用债，而其它品种暂时应该不会有太大影响，“债市毕竟还是要看基本面的。”

剩余期限约4.73年的固息国债130001券最新成交 在3.1900%，上日末笔为3.1700%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.2182 2.9036

上日 2.0144 2.9981

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.8930/2.8230

国债参考率报价 2.7110/2.6500

金融债参考率报价 3.3140/3.2520(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 黄凯)

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