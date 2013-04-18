全球金融：人民币计价原油期货将与现有美元计价合约构成套利机会--DME

路透北京4月18日 - 迪拜商品交易所（DME）首席执行官Christopher Fix周四在北京一记者会上称，中国的上海期货交易所筹备推出的人民币计价原油期货，将与美元计价的原油期货构成极大的套利机会。

他并表示，DME将上期所的原油期货视为意义“非常积极”的举动，两家交易所之间是互补而非竞争关系，因上期所原油期货可以反映中国市场这个全球最大单一市场的需求变化趋势，而DME原油期货品种可以反映全球最主要的供给面情况。

“我们提供的是美元计价合约，而上交所提供的是人民币计价合约，这就能够提供巨大的套利机会。”他表示。

上海期货交易所正积极设计国内首个原油期货品种。上期所理事长杨迈军上月表示，该交易所正结合原油期货的准备工作，在结汇、交割及税收等方面完善相关制度,从而尝试引入海外投资者。

DME资料显示，其于2007年推出的DME Oman原油期货合约 交易量持续增长，年复合增长率达27%。该合约被市场认可为东苏伊士运河的原油基准，主要供应包括中国在内的亚洲新兴国家市场。

Fix并认为，中国今年一季度录得7.7%的同比经济增长率，虽然在国内被视为表现不佳，但已经让其他国家无法企及，并不会因此挺累该市场的原油需求增长，“GDP增长了7.7%，实际的能源消耗增长要远远超过这个幅度。”

他表示，虽然从全球宏观经济来看原油需求有下降之忧，但DME主要服务于亚洲这个全球增长最快的市场，并没有看到需求出现下降苗头。同时，DME提供高硫标准原油，这对于亚洲经济发展要比美国原油期货 和布兰特原油期货 等低硫原油更加重要。

此外，他认为近期国际商品价格的确出现走软趋势，但分析称这主要与股市走强有关，这会使资金从商品市场流向股市。