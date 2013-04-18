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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:59 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌升值势头暂歇，美元上涨后中间价回调

* 人民币中间价大幅回调，结束四连涨
    * 市场成交意愿清淡，观望态势浓
    * 市场仍坚持人民币升值共识
    * 等待政策下一步指引

 (更新收盘报价)
    路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期 周四在中间价引领下走跌，中止此前
四日连涨的快步涨势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。
    
     隔夜美元指数大幅上涨，人民币中间价借机调整。交易员指出，市场购汇虽在午盘浮
现但力道一般，市场呈现胶着态势，结汇亦不活跃。    

    “前几日人民币上涨幅度和节奏都太快了，昨日已经到了美元超卖的界限了。”北京一
股份银行交易员说。
    
    上述交易员并称，市场仍对人民币升值存有共识，因此没什么购汇盘。由于企业有追涨
杀跌的习惯，因此现在中间价调整，企业便出现观望态势。
    
    美国财长杰克卢周三向20国集团(G20)的财经官员发出警告，称当前存在各国采取“以
邻为壑”货币贬值政策的风险，并特别提到了中国，同时还指出日本也在美国政府的密切监
控范围内。 
     
    东京汇市日圆周四大致持稳至走升，因风险胃纳消退；欧元则守稳，受欧洲央行进一步
宽松政策的传闻影响，欧元上日大跌。 
          
 在岸市场人民币兑美元                       今日           上日       升贬
             即期成交价格                 6.1813          6.1723     -0.15%
                   中间价                 6.2416          6.2342     -0.12%
                                                                        
           日内相对于中间价最大波幅   0.99% (上限±1%)     日高       日低
                 日内波动幅度(pips)          20           6.1800     6.1820
             2013年来即期升贬值幅度        0.79%                             
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX         880                         
                                 S>                                 
                                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16:43               今日            上日        
              1年期NDF                   6.2510/40        6.2510        
                      CNH即期            6.1786/97        6.1803        
   
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李航/李然; 审校 李文科/张喜良)

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