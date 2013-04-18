更新版 1-中国汇市：人民币收跌升值势头暂歇，美元上涨后中间价回调

* 人民币中间价大幅回调，结束四连涨 * 市场成交意愿清淡，观望态势浓 * 市场仍坚持人民币升值共识 * 等待政策下一步指引 (更新收盘报价) 路透北京4月18日 - 人民币兑美元即期 周四在中间价引领下走跌，中止此前 四日连涨的快步涨势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。 隔夜美元指数大幅上涨，人民币中间价借机调整。交易员指出，市场购汇虽在午盘浮 现但力道一般，市场呈现胶着态势，结汇亦不活跃。 “前几日人民币上涨幅度和节奏都太快了，昨日已经到了美元超卖的界限了。”北京一 股份银行交易员说。 上述交易员并称，市场仍对人民币升值存有共识，因此没什么购汇盘。由于企业有追涨 杀跌的习惯，因此现在中间价调整，企业便出现观望态势。 美国财长杰克卢周三向20国集团(G20)的财经官员发出警告，称当前存在各国采取“以 邻为壑”货币贬值政策的风险，并特别提到了中国，同时还指出日本也在美国政府的密切监 控范围内。 东京汇市日圆周四大致持稳至走升，因风险胃纳消退；欧元则守稳，受欧洲央行进一步 宽松政策的传闻影响，欧元上日大跌。 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1813 6.1723 -0.15% 中间价 6.2416 6.2342 -0.12% 日内相对于中间价最大波幅 0.99% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 20 6.1800 6.1820 2013年来即期升贬值幅度 0.79% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 880 S> 离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日 1年期NDF 6.2510/40 6.2510 CNH即期 6.1786/97 6.1803 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航/李然; 审校 李文科/张喜良)