中国房地产:一季度地价同比延续升势,二季度料温和上涨--国土部城勘院

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透北京4月18日 - 中国土地市场延续去年四季度以来的升温态势.国土资源部下属土地勘测规划院周四发布报告显示,2013年一季度各用途地价环比、同比增长率持续上升，并预计二季度城市地价总体水平继续温和上涨。
该院在2013年一季度全国主要城市地价监测报告中称，国际经济形势复杂，国内经济温和复苏，流动性仍处高位是一季度以来地价持续上涨的宏观背景。
而楼市新政实施前，“末班车”效应明显，预期波动，房地产市场各项指标上升明显，成为影响商住地价变化的重要力量。
监测显示，2013年第一季度，全国主要监测城市地价总体水平为3,175元／平方米，环比增长1.47%，同比增3.86%，均高于上月，同比增幅持续两个季度上涨。其中住宅和商服地价增速较快。
对于二季度的土地、房地产市场形势，报告提出要密切关注市场态势，跟踪研究“国五条”背景下各地不同调控措施的影响机制和市场的差异化表现；坚决避免城镇化沦为“房地产化”和“造城运动”的风险；在探索房地产市场调控长效机制的同时，尽快公布相关制度建设的时间节点与量化目标。
在住宅地价方面，一季度，住宅地价环比上涨的城市由上一季度的94个减至92个，54个城市的涨幅稳定在-1%和1%之间，涨幅超过3.0%的城市共计8个，其中东部城市虽然占居主要席位，但中、西部个别城市涨幅却相对更高，体现出当前市场的分化，一些以往地价相对较低的城市受近年基础设施集中投入和经济后发优势的影响，地价出现阶段性跃升。
此外，一线城市住宅地价全部环比上涨，二线城市中除哈尔滨外全部上涨；三线城市上涨的城市占总个数的81.15%，但其中半数涨幅低于1%。住宅地价变化态势与房价总体趋同。
国家统计局周四稍早公布的3月70个大中城市新建住宅销售价格同比和环比涨幅均扩大，据路透测算，分别上涨3.6%和1.2%，高于上月的2.1%和1.1%，且同比和环比上涨的城市个数分别增至67和68个。
国土部周二公布今年全国住房用地供应计划为15.08万公顷，计划高于去年实际完成的11.08万公顷，但较去年15.93万公顷的目标有所下调。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个