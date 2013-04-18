《中国企业债发行日程表》--4月18日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *常熟发展投资 10 7 5.80% AA 4/19-4/25 国信证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *无锡惠山经济 12 6 簿记建档区间5.5%-6.3% AA 4/22-4/24 海通证券 发展总公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 海南金海浆 12 7 6.10% AA 4/15-4/19 国开证券 纸业 (第5-7年末分别偿还30%、30%、40%本金/金光纸业(中国)提供担保) =================================================================================== 山东鲁信 10 7 *5.00% AA+ 4/17-4/19 齐鲁证券 投资控股集团 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== 重庆万盛经开 13 7 6.39% AA 4/17-4/19 广州证券 开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 宿州建投 15 7 6.40% AA 4/17-4/19 新时代证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 潍坊滨海 12 8 6.16% AA 4/16-4/22 兴业证券 投资发展 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) =================================================================================== 武汉新港建设 8 7 前五年5.89% AA 4/18-4/22 平安证券 投资开发集团 (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 邯郸交通建设 10 8 前五年5.70% AA 4/18-4/22 平安证券 (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 湖南金霞 6 7 5.92% AA- 4/16-4/22 国泰君安证券 粮食产业公司 (第5年末附投资者选择权/湖南粮食集团提供担保) =================================================================================== 广西水电 6 5 5.88% AA 4/17-4/23 中银国际证券 电业集团 4 7 6.25% =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个