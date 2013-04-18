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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 17:50 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月18日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
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*常熟发展投资  10       7         5.80%          AA         4/19-4/25    国信证券
投资公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*无锡惠山经济  12       6 簿记建档区间5.5%-6.3%  AA         4/22-4/24    海通证券
发展总公司     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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海南金海浆     12       7         6.10%          AA         4/15-4/19     国开证券
纸业           (第5-7年末分别偿还30%、30%、40%本金/金光纸业(中国)提供担保)         
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山东鲁信      10       7         *5.00%          AA+        4/17-4/19     齐鲁证券
投资控股集团   （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） 
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重庆万盛经开  13       7           6.39%         AA         4/17-4/19     广州证券
开发投资集团     (第3-7年末每年偿还20%本金)                             
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宿州建投      15       7          6.40%          AA         4/17-4/19    新时代证券
                (第3-7年末每年偿还20%本金)                                 国开证券
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潍坊滨海      12       8          6.16%          AA         4/16-4/22     兴业证券
投资发展      (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金)
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武汉新港建设   8       7        前五年5.89%       AA        4/18-4/22    平安证券
投资开发集团   (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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邯郸交通建设  10       8        前五年5.70%       AA        4/18-4/22    平安证券
                (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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湖南金霞       6       7          5.92%          AA-        4/16-4/22  国泰君安证券
粮食产业公司   (第5年末附投资者选择权/湖南粮食集团提供担保)
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广西水电       6       5          5.88%          AA         4/17-4/23  中银国际证券
电业集团       4       7          6.25%
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)

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