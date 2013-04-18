台湾汇市：台币轻微收贬，随韩元陷入区间偏弱整理

* 台币轻微收贬 * 随韩元陷入区间偏弱整理 * 明日主要交投在29.850-29.900 路透台北4月18日 - 台币兑美元 周四收盘微贬1分。交易员认为，由于韩元受 避险气氛拖累连两日收跌，但幅度都不大，后续方向尚未明朗，令台币今日主要交投偏弱整 理，待韩元进一步表态，料明日主要交投落在29.850-29.900。 汇银人士指出，今天人民币对美元结束连四日续创新高，略浇熄台币续升的氛围，加以 韩元连两日收贬，致台币陷入区间偏弱整理格局，目前外资交易仍属双向操作，并未出现明 确方向指引，至于美国德州肥料发生爆炸则未影响今天台币走势。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.850-29.890，上日则在29.830- 29.880间。 “台币今天随韩元及台股震荡整理!”一大型金控银行交易员说。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度微 幅缩减，而指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.860左右，较上日收市价 29.847附近微贬。 至于资金流向，早盘部分外资积极汇入，有外银交易员解读系因短天期NDF转为折价出 现套利空间，并非是汇入要投入台股，但下午外资则由汇出方略胜一筹，而今天外资在台股 也连五日站在卖方；出口商在29.900上方进场意愿积极，在29.87-29.88附近也出现部分抛 汇。 中国人民币兑美元 中间价 周四报6.2416元，趁隔夜美元指数大幅 上涨，人民币中间价借机调整，终止了四连涨的快节奏升势。不过，市场观望气氛浓重，成 交意愿不明显，等待政策下一步指引。 台湾加权指数 周四震荡收跌0.23%报7,791.35点；外资及陆资今日在台股卖超8. 99亿台币，连续五个交易日卖超，金额累计达111.61亿。 韩国韩元兑美元 周四收贬，连续第二天下跌，交投剧烈震荡，厌恶风险气氛复燃 ，加上股市疲软，引发美元空头回补。 泰铢兑美元周四触及16年高点，因资金持续流入泰国债市，使泰铢能够摆脱金价和其 它风险资产走软所带来的压力，其它新兴亚币则因此承压。 本周重要数据及事件尚包括周四G20财长和央行总裁会议(至周五)、IMF24国集团主席召 开新闻发布会、美国一周初请失业金人数；周五美联储理事史坦发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.910 29.900 29.830-29.940 29.940 7.27 7.60 元太外汇经纪公司 29.878 29.870 29.858-29.900 29.900 3.27 3.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.030/-0.010 美元/台币六个月期 -0.160/-0.145 -0.178/-0.148(完)