台湾汇市：台币轻微收贬，随韩元陷入区间偏弱整理

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
* 台币轻微收贬 * 随韩元陷入区间偏弱整理 * 明日主要交投在29.850-29.900 路透台北4月18日 - 台币兑美元 周四收盘微贬1分。交易员认为，由于韩元受 避险气氛拖累连两日收跌，但幅度都不大，后续方向尚未明朗，令台币今日主要交投偏弱整 理，待韩元进一步表态，料明日主要交投落在29.850-29.900。 汇银人士指出，今天人民币对美元结束连四日续创新高，略浇熄台币续升的氛围，加以 韩元连两日收贬，致台币陷入区间偏弱整理格局，目前外资交易仍属双向操作，并未出现明 确方向指引，至于美国德州肥料发生爆炸则未影响今天台币走势。 不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.850-29.890，上日则在29.830- 29.880间。 “台币今天随韩元及台股震荡整理!”一大型金控银行交易员说。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度微 幅缩减，而指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.860左右，较上日收市价 29.847附近微贬。 至于资金流向，早盘部分外资积极汇入，有外银交易员解读系因短天期NDF转为折价出 现套利空间，并非是汇入要投入台股，但下午外资则由汇出方略胜一筹，而今天外资在台股 也连五日站在卖方；出口商在29.900上方进场意愿积极，在29.87-29.88附近也出现部分抛 汇。 中国人民币兑美元 中间价 周四报6.2416元，趁隔夜美元指数大幅 上涨，人民币中间价借机调整，终止了四连涨的快节奏升势。不过，市场观望气氛浓重，成 交意愿不明显，等待政策下一步指引。 台湾加权指数 周四震荡收跌0.23%报7,791.35点；外资及陆资今日在台股卖超8. 99亿台币，连续五个交易日卖超，金额累计达111.61亿。 韩国韩元兑美元 周四收贬，连续第二天下跌，交投剧烈震荡，厌恶风险气氛复燃 ，加上股市疲软，引发美元空头回补。 泰铢兑美元周四触及16年高点，因资金持续流入泰国债市，使泰铢能够摆脱金价和其 它风险资产走软所带来的压力，其它新兴亚币则因此承压。 本周重要数据及事件尚包括周四G20财长和央行总裁会议(至周五)、IMF24国集团主席召 开新闻发布会、美国一周初请失业金人数；周五美联储理事史坦发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.910 29.900 29.830-29.940 29.940 7.27 7.60 元太外汇经纪公司 29.878 29.870 29.858-29.900 29.900 3.27 3.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.030/-0.010 美元/台币六个月期 -0.160/-0.145 -0.178/-0.148(完)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小