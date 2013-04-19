《台湾金融市场一周展望》龙头股利多令股市展笑颜，留意人民币波幅是否放大

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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* 台股挟龙头股利多有望上攻8,000点
* 台债多头转攻为守
* 台币汇价焦点看中国是否放宽人民币波幅
* 货市流动性仍泛滥料令国库券标售创低位
记者 高洁如
路透台北4月19日 - 全球市值最大的美国苹果公司 下周将公布财报，势将牵动众多台湾中下游重量级科技厂表现。但占台股权重最大的台积电 本周交出预期破表的营运预估，有如为台股打了一剂强心针；市场预期下周加权指数 有望再接再厉，上攻8,000点整数关卡。
台股虽看多，但风险偏好却并未远离台债。
4月初开始，台债第二季已经走出一段不小的行情。尽管股市的走强对债市投下一丝变数，但近期美国、中国等数据显示经济增长不如预期，也预示经济复苏脚步相当颠簸。第二季对台债而言，仍是有利多头滋长的环境。
消息面上，投资银行报告指出，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率 波幅，这或将引领亚币升势，后续值得密切关注。
凯基投顾总经理朱晏民表示，台积电的营运预估出色超越市场预期，而其中的成长主要来自于中国的中低价、白牌手机的贡献。
“这样来说，手机产业会带动电子族群整挂的行情--例如封测、IC设计等。下周股市可以挑战8,000点。”朱晏民说。
元大宝来投信台股策略副总刘兴唐也认为，台积电股价今日强攻涨停，有望带动股市下周站上8,089点的今年高位，甚至进一步上看去年的高位8,170点。
但富邦投顾总经理萧乾祥则认为，台股成交量不足，是后续大盘指数能否上攻的隐忧，毕竟能够表现超级强劲的龙头股并不太多，因此预料台积电这种大型权重股对台股后续指数贡献轻微；在股市量缩的情况下，中小型股恐怕还是有较大的表现空间。
刘兴唐也补充表示，即便台股挟短线利多强渡关山，创下高位，但台股总无法自外于国际股市，过于乐观并不实际。由于美股已经开始回档，经济复苏更不如预期，台股创下短高之后，后续走势仍将以国际市场发展为依归。
**留意人民币波幅是否放大**
至于台币近期连动甚剧的人民币方面，近日中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲一番适合考虑放大人民币汇率波动区间，虽暂未引起人民币汇价的大幅波动，但也已吸足目光。
台币汇银人士表示，下周台币汇价看人民币及韩元后市表现，以及台股是否续强。交易员认为，人民币持续缓涨，加上扩大波幅的题材，预料有望引领亚币齐走扬，支持台币走升。展望下周台币主要交投区间29.750-29.900。
瑞银集团发布报告称，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率 波幅，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。
**债市多头并未挫败**
台债方面，交易商认为，尽管台股强升令多头受挫，但是五年券轻轻松松守稳季线0.94%的关卡，显见多方并未弃守，而空单也有所忌惮。
“多方是受到挫折，但并非挫败。”一位证券商交易员表示，观察周五空单布局并没有大增，五年券在半年线到季线的关键点位--0.91-0.92%，多方仍可能伺机而动。
20年券方面，不少交易员认为，新券102/3R期公债下周标售利率若在1.82-1.85%将会是中性格局。不少交易商忧虑投资盘如寿险业对长券的胃口不佳，但也有交易员认为，第二季的长券发行共650亿台币，比起第一季高达1,550亿少了许多，即便寿险业者的保费收入不如去年底充裕，但也会因供给量少而进场持券，维持基本的买入。
20年增额公债102/3R将于4月23日(下周二)标售，金额共计300亿台币，26日(下周五)发行。
至于货币市场上，由于央行持续维持流动性宽裕，且下周更有高达2兆(万亿)台币的央行存单将到期，这将会是支撑货币市场利率持续在低位游走的最大支撑，估计银行间隔夜拆款利率水位将续维持在0.4%以下。
交易员并预估，因流动性充裕，下周二91天期国库券的标售将会跌破先前0.6%左右的水位，有望创下两年多来新低。
2011年1月以来，财政部屡次标售的91天期国库券，除当年1月7日决标贴现率为0.411%以外，其余各期贴现率均在0.6%以上。
**美国超级财报先看苹果**
而台股下周无疑也将受到美股财报周的影响。
摩根投信投资策略协理谢仁华表示，在资金持续流入下，美股已连涨三个季度，股市价值已回到过去平均值的中间价位。过去美股基期偏低时，企业获利不佳但股价反应或许不大，但股市回到中间价位后，财报反映的获利如何即密切牵动股价。
台新投顾总经理庄明书指出，若以标普500指数来看，去年11月至今涨幅最高达17%，短期幅度太大令美股第二季和第三季的确有拉回压力。而虽然对照美国经济指标也趋弱，但预料将会是短期因素，长期趋升的趋势不变。
下周美国财报重点首看苹果 的股价。
元大宝来投信台股策略副总刘兴唐表示，技术线型来看，苹果股价压力很大，长期而言，苹果已非成长股。今年第二季将会是苹果营运表现淡静的一季，预期4-5月间股价将达低点，但这恐怕不是长线的低位。
本周晶片供应商 Cirrus Logic 公布营收预估令人失望，引发对于苹果iPhone和iPad在竞争升高下需求趋疲的担忧。苹果股价本周正式跌破400美元，为2011年12月以来首见。
下周二和周三是美国超级财报日。美国下周财报公布的重量级个股有：下周一德州仪器、周二为苹果/杜邦；周三巴克莱/瑞士信贷等金融股和康宁；周四则为3M和艾克森美孚；以及周五的本田汽车。
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参看全球重要经济事件一览，请点选 (完) (审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。