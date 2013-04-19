《台湾金融市场一周展望》龙头股利多令股市展笑颜，留意人民币波幅是否放大

* 台股挟龙头股利多有望上攻8,000点

* 台债多头转攻为守

* 台币汇价焦点看中国是否放宽人民币波幅

* 货市流动性仍泛滥料令国库券标售创低位

记者 高洁如

路透台北4月19日 - 全球市值最大的美国苹果公司 下周将公布财报，势将牵动众多台湾中下游重量级科技厂表现。但占台股权重最大的台积电 本周交出预期破表的营运预估，有如为台股打了一剂强心针；市场预期下周加权指数 有望再接再厉，上攻8,000点整数关卡。

台股虽看多，但风险偏好却并未远离台债。

4月初开始，台债第二季已经走出一段不小的行情。尽管股市的走强对债市投下一丝变数，但近期美国、中国等数据显示经济增长不如预期，也预示经济复苏脚步相当颠簸。第二季对台债而言，仍是有利多头滋长的环境。

消息面上，投资银行报告指出，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率 波幅，这或将引领亚币升势，后续值得密切关注。

凯基投顾总经理朱晏民表示，台积电的营运预估出色超越市场预期，而其中的成长主要来自于中国的中低价、白牌手机的贡献。

“这样来说，手机产业会带动电子族群整挂的行情--例如封测、IC设计等。下周股市可以挑战8,000点。”朱晏民说。

元大宝来投信台股策略副总刘兴唐也认为，台积电股价今日强攻涨停，有望带动股市下周站上8,089点的今年高位，甚至进一步上看去年的高位8,170点。

但富邦投顾总经理萧乾祥则认为，台股成交量不足，是后续大盘指数能否上攻的隐忧，毕竟能够表现超级强劲的龙头股并不太多，因此预料台积电这种大型权重股对台股后续指数贡献轻微；在股市量缩的情况下，中小型股恐怕还是有较大的表现空间。

刘兴唐也补充表示，即便台股挟短线利多强渡关山，创下高位，但台股总无法自外于国际股市，过于乐观并不实际。由于美股已经开始回档，经济复苏更不如预期，台股创下短高之后，后续走势仍将以国际市场发展为依归。

**留意人民币波幅是否放大**

至于台币近期连动甚剧的人民币方面，近日中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲一番适合考虑放大人民币汇率波动区间，虽暂未引起人民币汇价的大幅波动，但也已吸足目光。

台币汇银人士表示，下周台币汇价看人民币及韩元后市表现，以及台股是否续强。交易员认为，人民币持续缓涨，加上扩大波幅的题材，预料有望引领亚币齐走扬，支持台币走升。展望下周台币主要交投区间29.750-29.900。

瑞银集团发布报告称，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率 波幅，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。

**债市多头并未挫败**

台债方面，交易商认为，尽管台股强升令多头受挫，但是五年券轻轻松松守稳季线0.94%的关卡，显见多方并未弃守，而空单也有所忌惮。

“多方是受到挫折，但并非挫败。”一位证券商交易员表示，观察周五空单布局并没有大增，五年券在半年线到季线的关键点位--0.91-0.92%，多方仍可能伺机而动。

20年券方面，不少交易员认为，新券102/3R期公债下周标售利率若在1.82-1.85%将会是中性格局。不少交易商忧虑投资盘如寿险业对长券的胃口不佳，但也有交易员认为，第二季的长券发行共650亿台币，比起第一季高达1,550亿少了许多，即便寿险业者的保费收入不如去年底充裕，但也会因供给量少而进场持券，维持基本的买入。

20年增额公债102/3R将于4月23日(下周二)标售，金额共计300亿台币，26日(下周五)发行。

至于货币市场上，由于央行持续维持流动性宽裕，且下周更有高达2兆(万亿)台币的央行存单将到期，这将会是支撑货币市场利率持续在低位游走的最大支撑，估计银行间隔夜拆款利率水位将续维持在0.4%以下。

交易员并预估，因流动性充裕，下周二91天期国库券的标售将会跌破先前0.6%左右的水位，有望创下两年多来新低。

2011年1月以来，财政部屡次标售的91天期国库券，除当年1月7日决标贴现率为0.411%以外，其余各期贴现率均在0.6%以上。

**美国超级财报先看苹果**

而台股下周无疑也将受到美股财报周的影响。

摩根投信投资策略协理谢仁华表示，在资金持续流入下，美股已连涨三个季度，股市价值已回到过去平均值的中间价位。过去美股基期偏低时，企业获利不佳但股价反应或许不大，但股市回到中间价位后，财报反映的获利如何即密切牵动股价。

台新投顾总经理庄明书指出，若以标普500指数来看，去年11月至今涨幅最高达17%，短期幅度太大令美股第二季和第三季的确有拉回压力。而虽然对照美国经济指标也趋弱，但预料将会是短期因素，长期趋升的趋势不变。

下周美国财报重点首看苹果 的股价。

元大宝来投信台股策略副总刘兴唐表示，技术线型来看，苹果股价压力很大，长期而言，苹果已非成长股。今年第二季将会是苹果营运表现淡静的一季，预期4-5月间股价将达低点，但这恐怕不是长线的低位。

本周晶片供应商 Cirrus Logic 公布营收预估令人失望，引发对于苹果iPhone和iPad在竞争升高下需求趋疲的担忧。苹果股价本周正式跌破400美元，为2011年12月以来首见。

下周二和周三是美国超级财报日。美国下周财报公布的重量级个股有：下周一德州仪器、周二为苹果/杜邦；周三巴克莱/瑞士信贷等金融股和康宁；周四则为3M和艾克森美孚；以及周五的本田汽车。

参看美国上市公司业绩公布日程，请点选