电信产业：中移动称终止认购台湾远传电信股份，若法令开放或重新探讨入股

路透香港4月18日 - 以用户计全球最大移动电讯商--中国移动 周四宣布，由于部分先决条件未能适时满足，故已终止认购台湾远传电信 股份的协议；但中移动表示，待台湾法令开放陆资投资第一类电信业后，可重新探讨与远传电信股权合作。

中移动与远传电信于四年前与远传电信签订股份认购协议，拟斥资逾177亿台币(当时约40.765亿港元)通过其全资子公司认购逾4.44亿股远传电信股份，占远传扩大后已发行股本约12%。而股份认购的完成须以包括获得所有必要的监管机构批准及其他若干条件得到满足为前提。然而差不多四年过去，入股仍未能落实，中移动终宣告终止入股的交易。

不过，中移动在声明中称，公司与远传电信已建立了密切的业务合作关系，继续与远传电信合作就电信业务发展的新领域、新产品、新内容等进行广泛交流与探讨将对本公司有利，故双方于今天签署了《业务合作框架协议》，同意未来双方将继续在移动通信业务的多个领域探讨长期广泛合作的机会，并待台湾法令对陆资开放第一类电信业之投资后，双方可重新探讨股权合作的可能性。（完）

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