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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 17:23 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，银行业买超13.5亿台币

路透台北4月18日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币）

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       29.50       16.00      +13.50
     票券业        1.00        1.00        0.00
     证券业        6.00       19.50      -13.50

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