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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 17:40 BJT

CNH市场动态：离岸即期随中间价走跌，G20会后升值势头料放缓

路透香港4月18日 - 香港离岸人民币即期 周四略为回跌，因中间价结束连四涨，不过汇价仍守在6.1800下方。市场人士指出，即期及无本金远期外汇(NDF)出现小幅回档，不过近期流动性仍相对宽松，反映出资金持续流入。

银行交易员指出，中间价仍是离岸及在岸人民币每日走向的指引，而近期几笔点心债都获得市场热烈认购，反映出投资者对于人民币资产偏好，亦支持维系较较强的汇价。

不过，也有银行人士提及，央行放手让中间价急升可能基于政治性考量，随着20国集团(G20)会议即将结束，或许央行会让人民币升值速度放缓。

“现在行情的指引就是中间价，中间价开哪个方向，当天交易就是往哪个方向。”一外资银行交易员说。

本地时间下午4:50时，离岸人民币 即期报6.1785，上交易日收6.1770，盘中区间在6.1780-6.1820；在岸人民币汇价 亦收低至6.1813。在岸与离岸的价差反转，离岸价格再度高出在岸28点子。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:05时，美元/人民币一年期品种 报6.2510/6.2530，上日在6.2510。

东方汇理银行策略师张淑娴表示，人民币料可维持升值，但在亚洲货币普遍偏疲之际，近期的急涨格局不太可能持续太久。

她指出，央行在中间价走升幅度较大，除了与出口贸易相关外，本周的国际货币基金(IMF)/世界银行会议，以及先前美国的汇率报告可能促使央行缩小中间价与市场价格的背离程度。

“在IMF/世银半年会后，人民币升值速度很可能放缓下来。＂她在报告里说。此外，她指出，人民币走势与韩圜背道而驰，韩圜疲软令人民币很难有较快速的升值。

G20国家财长和央行首脑在周四周五的会议上料将确认2月时所作出的承诺，避免竞争性货币贬值。与此同时国际货币基金组织(IMF)和世界银行的春季会议也将召开。

今年以来离岸人民币 升值幅度为0.78%，远优于韩圜 的贬值约5%。(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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