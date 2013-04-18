CNH市场动态：离岸即期随中间价走跌，G20会后升值势头料放缓

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透香港4月18日 - 香港离岸人民币即期 周四略为回跌，因中间价结束连四涨，不过汇价仍守在6.1800下方。市场人士指出，即期及无本金远期外汇(NDF)出现小幅回档，不过近期流动性仍相对宽松，反映出资金持续流入。
银行交易员指出，中间价仍是离岸及在岸人民币每日走向的指引，而近期几笔点心债都获得市场热烈认购，反映出投资者对于人民币资产偏好，亦支持维系较较强的汇价。
不过，也有银行人士提及，央行放手让中间价急升可能基于政治性考量，随着20国集团(G20)会议即将结束，或许央行会让人民币升值速度放缓。
“现在行情的指引就是中间价，中间价开哪个方向，当天交易就是往哪个方向。”一外资银行交易员说。
本地时间下午4:50时，离岸人民币 即期报6.1785，上交易日收6.1770，盘中区间在6.1780-6.1820；在岸人民币汇价 亦收低至6.1813。在岸与离岸的价差反转，离岸价格再度高出在岸28点子。
在NDF市场 方面，本地时间下午5:05时，美元/人民币一年期品种 报6.2510/6.2530，上日在6.2510。
东方汇理银行策略师张淑娴表示，人民币料可维持升值，但在亚洲货币普遍偏疲之际，近期的急涨格局不太可能持续太久。
她指出，央行在中间价走升幅度较大，除了与出口贸易相关外，本周的国际货币基金(IMF)/世界银行会议，以及先前美国的汇率报告可能促使央行缩小中间价与市场价格的背离程度。
“在IMF/世银半年会后，人民币升值速度很可能放缓下来。＂她在报告里说。此外，她指出，人民币走势与韩圜背道而驰，韩圜疲软令人民币很难有较快速的升值。
G20国家财长和央行首脑在周四周五的会议上料将确认2月时所作出的承诺，避免竞争性货币贬值。与此同时国际货币基金组织(IMF)和世界银行的春季会议也将召开。
今年以来离岸人民币 升值幅度为0.78%，远优于韩圜 的贬值约5%。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小