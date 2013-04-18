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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 18:03 BJT

路透基点：苏州国融文化13亿元人民币八年期贷款有五家银行参与

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，苏州国融文化发展有限公司入市寻求约13亿元人民币(2.1亿美元)八年期定期贷款，有五家银行参与。

五家银行分别为中国农业银行、中国银行、江苏银行，苏州银行，以及中国建设银行。

贷款利率为中国人民银行基准利率的110%。在三年宽限期之后每半年还款一次。

所筹得资金将用于苏州吴中区的东吴文化中心。(完) (编译 张明钧; 审校 隋芬)

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