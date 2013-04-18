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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 18:00 BJT

中国农业：东北春涝严重且气温偏低，建议玉米春播及时排水散墒适时抢播

路透北京4月18日 - 中国农业部周四表示，由于中国主要玉米产区--东北部分地区春涝严重且气温偏低，春播工作任务艰巨，因而建议及时排水散墒，加快整地灭茬；同时适时适墒抢播等。

刊登在农业部网站的新闻稿称，去年10月以来东北地区雨雪异常偏多，部分地区春涝严重，气温持续偏低，不利于土壤解冻散墒，农时已延后7-10天，加之去年秋整地面积减少一半，玉米春整地和适期播种任务艰巨。

在此情况下，农业部玉米专家指导组提出，要充分利用大型机械及早进行耢地和除雪，加快融雪散墒和耕地化冻，为快整地、早播种争取主动。

东北地区占中国玉米产量近一半。本月稍早，中国国家发改委官员方言指出，中国东北地区持续降雪，已导致无法及时种植。黑龙江省种植区可能约有467万公顷面积错过种植期。根据路透计算，这等于黑龙江省总种植区的30%以上。

欲浏览更多详情，请点选中国农业部网站：（here）（完） (发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)

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