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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 18:42 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小涨，此前曾跌至四个月低点

路透新加坡4月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四小涨，稍早曾跌至四个月低点吸引买家返场，不过对全球经济质素的担忧仍继续限制涨幅。

近期美国和中国公布的数据均逊于预期，引发全球经济增速放缓的担忧，这导致本周从原油到黄金各市场的大跌。

棕榈油期货承压，指标合约周一跌破2,300马币，为今年来首见。

“整个大宗商品的人气仍疲弱，尤其是在原油连续第六日录得跌幅，且金价要想回升走势仍艰难。”辉立期货投资分析师Chung Yang说道。

指标7月合约 小涨1.5%，收报每吨2,309马币。期价曾一度跌至低点2,265马币，为12月14日以来最低。

总成交量为38,072口，高于均量35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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