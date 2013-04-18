版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 18:51 BJT

东南亚股市：多数小幅收高，印尼股市再创纪录高位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     446.82       0.07      +0.02      +5.36     424.10
 新加坡                                3296.37       4.91      +0.15      +4.08    3167.08
 马来西亚                              1706.26      -4.71      -0.28      +1.02    1688.95
 泰国                                  1529.76       8.23      +0.54      +9.90    1391.93
 印尼                                  5012.64      13.99      +0.28     +16.12    4316.69
 菲律宾                                6857.48       7.22      +0.11     +17.97    5812.73
 越南                                   473.21     -10.78      -2.23     +14.38     413.73
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐