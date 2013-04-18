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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 19:00 BJT

中国社会：交行与EIU编制海龟指数，一些亚洲城市留学投资回报排名居前

路透上海4月18日 - 中国交通银行 与全球知名分析机构经济学人智库（EIU）正联合编制反映整体留学回报的“海龟指数”，初步数据显示，一些亚洲城市的国际本科生留学教育的整体回报率亦能跻身全球前二十位。

“海龟”系中文对海外留学归国人员的简称。该指数源自QS世界大学排行榜前300名大学中约140座大学的数据，根据教育回报、经济回报、房地产回报、工作经历和社会经历五项因素，并赋予不同权重，对全球80座城市进行排名。

目前的调查数据显示，虽然一些亚洲城市，如香港、北京、首尔、台北和新加坡拥有较年轻的大学，但因当地教育质量不断提高、对外来投资的开放性、房地产回报率上升等因素，排名跻身前二十位。拥有知名学府的城市，例如英国伦敦、剑桥和牛津亦脱颖而出。

许多美国城市由于学费高昂、国际学生毕业后工作前景不佳而失分，澳大利亚因当地宽松的求职签证帮助，澳大利亚不少城市获得高分。

交银私人财富管理海龟指数及白皮书将于今年夏季全面公布，这是交行为其高净值客户提供的关于教育和投资回报的专业报告。

在目前国内数百万个人资产600万元人民币以上的高净值客户中，约有八成高净值人群有送子女海外留学的需求，子女教育方案设计已成为各大私人银行的主要业务之一。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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