中国社会：交行与EIU编制海龟指数，一些亚洲城市留学投资回报排名居前

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透上海4月18日 - 中国交通银行 与全球知名分析机构经济学人智库（EIU）正联合编制反映整体留学回报的“海龟指数”，初步数据显示，一些亚洲城市的国际本科生留学教育的整体回报率亦能跻身全球前二十位。
“海龟”系中文对海外留学归国人员的简称。该指数源自QS世界大学排行榜前300名大学中约140座大学的数据，根据教育回报、经济回报、房地产回报、工作经历和社会经历五项因素，并赋予不同权重，对全球80座城市进行排名。
目前的调查数据显示，虽然一些亚洲城市，如香港、北京、首尔、台北和新加坡拥有较年轻的大学，但因当地教育质量不断提高、对外来投资的开放性、房地产回报率上升等因素，排名跻身前二十位。拥有知名学府的城市，例如英国伦敦、剑桥和牛津亦脱颖而出。
许多美国城市由于学费高昂、国际学生毕业后工作前景不佳而失分，澳大利亚因当地宽松的求职签证帮助，澳大利亚不少城市获得高分。
交银私人财富管理海龟指数及白皮书将于今年夏季全面公布，这是交行为其高净值客户提供的关于教育和投资回报的专业报告。
在目前国内数百万个人资产600万元人民币以上的高净值客户中，约有八成高净值人群有送子女海外留学的需求，子女教育方案设计已成为各大私人银行的主要业务之一。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小