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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 19:00 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水寻获支撑，供给紧缩冲击市场

路透新加坡4月18日 - 亚洲燃料油现货价差周四继续上涨，因符合规格的燃料供给不足，造成船用燃油市场的供给短缺。

尽管西方有大量套利船货流入，但新加坡燃料油市场正在紧缩，因缺乏低密度调和油品。

180-cst燃料油现货价格寻获良好支撑，仍持于每吨3美元之上。380-cst燃料油价差涨0.33美元，收报每吨3.06美元。

新加坡交易商称，市场已开始收紧，尤其是在直接价格骤降后需求大增。

“我们预期现货升水可能会到高点8美元，月底甚至有望到10美元，”新加坡一交易商说道。

维多以每吨590美元的价格卖出20,000吨380-cst燃料油，买家为新加坡贸易商兴隆。船期定在5月8-12日。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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