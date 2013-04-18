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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 19:26 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差跌至逾两年低点

路透新加坡4月18日 - 亚洲航煤裂解价差周四跌至逾两年低点，因需求增长令人担忧，此前来自美国和中国的一连串数据均表现疲弱。

5月航煤裂解价差下滑0.33美元至较迪拜原油每桶高出14.56美元，为2010年12月21日以来最低，当时报每桶14.49。

“航煤价格同原油价格密切相关，因此当原油价格下滑时，航煤将会跌的更多，”一北亚炼厂的消息人士表示。

布兰特原油期货稍早在亚洲交易时段一度跌至九个月低点，因周一数据显示，中国今年头三个月的经济增速意外放慢，导致大宗商品全面溃败。

交易商称，亚洲炼厂的航煤出口仍居高，因该地区需求依旧平稳。

一市场消息人士表示，中国禽流感的爆发尚未影响到国内航空业对航煤的需求。

“到目前来看，需求仍稳定。若疫情恶化，那可能会造成影响，航线需要时间调整。”该消息人士补充道。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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