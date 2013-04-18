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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 19:59 BJT

国际油市：石脑油裂解价差进一步上涨

路透新加坡4月18日 - 亚洲石脑油价格周四小跌至两日低点每吨828.50美元，但裂解价差连续第三日上涨，达到一周高位每吨93.50美元，因意外的需求提供一定的支撑。

交易员表示，由于担心欧洲大量船货流入亚洲损害一些卖家的信心，市场一直在快速下滑。

一位在新加坡的交易员说：“裂解价差下跌幅度很大，因为市场传言约有100万吨西方石脑油在下月流入亚洲。”

“人们原本预计不会有买家来购5月船货，但本周确实看到有购买5月下半月船货的。所以他们要么是最大化购买，要么实际上仍缺货。”

低迷的直接价格通常促使买家较预期更早地锁定船货。

尽管此前三日市场有所改善，但仍然弱于今年第一季，当时交易员愿意支付创纪录的升水以锁定船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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