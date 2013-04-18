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市场报道 | 2013年 4月 18日 星期四 21:15 BJT

投行观点：Mizuho将Alkermes Plc 评级从买入下调至中性，目标价从26美元上调至30美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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