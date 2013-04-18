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2013年 4月 18日 星期四 21:22 BJT
投行观点：Jefferies将百思买(Best Buy) 目标价从24美元上调至30美元，评级为买入
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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市场报道
投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Cognex初始评级为买入，目标价95美元--高盛
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：Bancorpsouth目标价从29美元上调至33--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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