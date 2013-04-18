表格：美国财政部标售五年期TIPS得标利率为负1.311%，投标倍数为2.18

路透华盛顿4月18日 - 美国财政部称，其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -1.311 中值 -1.406 低值 -1.486 价格/得标 价格 107.820710 高值得标比率 19.61% 投标倍数 2.18 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 18,000,009,700 总投标 39,295,984,700 竞争性投标得标 17,931,575,000 非竞争性投标得标 68,434,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 29,005,000,000 初级市场交易商得标 8,274,025,000 直接投标 1,955,000,000 直接投标得标 1,400,000,000 间接投标 8,267,550,000 间接投标得标 8,257,550,000 发行细节 发行日 2013/04/30 到期日 2018/04/15 CUSIP码 912828UX6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选