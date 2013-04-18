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货币新闻 | 2013年 4月 19日 星期五 04:19 BJT

美股盘后：超微半导体公布业绩后股价下挫2.4%

路透纽约4月18日 - 超微半导体 在周四盘后交易中大跌2.4%，之前该公司发布业绩。

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