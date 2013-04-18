国际油市：油价在六日连跌后反弹

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
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* 油价回升逾1美元，因近期大跌后出现技术反弹
* 委内瑞拉称OPEC油长正在讨论召开特别会议，以遏制油价跌势
* 美国经济数据疲弱，一度拖低油价
路透纽约4月18日 - 布兰特原油周四上涨逾1%，结束六日连跌，因油价较低吸引低吸买盘，且交易商预期如果油价继续下跌，石油输出国组织(OPEC)将会减产。
交易商和分析师称，布兰特原油本月迄今大跌10%，美国原油过去五日有四日走软，令市场处于技术性超卖。
“我们没有发现基本面有任何改变，所以认为油市在超卖区域的观点可能是对的，”Tradition Energy经纪及分析师Gene McGillian说。
6月布兰特原油期货 涨1.44美元，结算价报每桶99.13美元，盘中低见96.75美元，为去年7月来最低，之后反弹。
在盘后交易中，1918 GMT，价格上涨逾2美元，触及99.72美元。
美国5月原油 跳升1.05美元，结算价报每桶87.73美元，稍早下跌逾1美元，至85.61美元，为今年低位。在盘后交易中，该合约触及88.46美元。
在周四大部份交易时段，布兰特原油相对强弱指标(RSI)在30以下，美国原油的RSI略高于30，在盘后交易中攀升。
RSI读数在30或以下，显示市场在超卖状况，布兰特原油的在过五个交易日均在30以下。
委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯表示担心油价下滑，并表示石油输出国组织(OPEC)油长正在讨论召开特别会议，因油价大跌。
OPEC下一次会议安排在5月31日。
英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至5月4日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少22万桶。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为35.2万人(预估为35.0万人)。
美国经济谘商会周四公布，美国3月领先指标回落回0.1%，预估为上升0.1%，2月确认为上升0.5%。
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区4月制造业活动指数意外下降，为正1.3，预估为正3.0，3月为正2.0。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小