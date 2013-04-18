美国基金：4月17日当周货币市场基金减少274.7亿美元--ICI

投行观点：Comerica目标价从87美元下调至81--Jefferies
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路透4月18日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至4月17日当周，美国货币市场共同基金总资产减少274.7亿美元，至2.595万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少57.2亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少172.2亿美元，免税基金减少45.3亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少18.9亿美元至9,035.6亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加1,000万美元至1,934.7亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少4,000万美元至5,181.5亿美元，免税基金资产减少18.7亿美元至1,919.4亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产减少255.8亿美元至1.691万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产减少57.4亿美元至6,946.1亿美元。应税非政府货币市场基金资产减少171.8亿美元至9,215亿美元。免税基金资产减少26.6亿美元至753.8亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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