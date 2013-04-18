美国基金：4月17日当周货币市场基金减少274.7亿美元--ICI

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少18.9亿美元至9,035.6亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加1,000万美元至1,934.7亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少4,000万美元至5,181.5亿美元，免税基金资产减少18.7亿美元至1,919.4亿美元。