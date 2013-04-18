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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:        
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                46.54       -0.40       -0.85      909635
 搜狐                                48.60       +1.62       +3.45      641128
 网易                                51.95       -0.10       -0.19      309375
 百度                                86.47       -2.14       -2.42     3199005
 亚信科技                            11.14       -0.06       -0.54       40787
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.94       +0.86       +5.04     3750486
 联电                                 1.80       +0.00       +0.00      154797
 日月光                               4.13       +0.06       +1.47      109840
 硅品精密                             5.29       +0.02       +0.38     1210314
 和信超媒体                           1.00       +0.00       +0.00        9377
 友达                                 4.31       +0.15       +3.61      169082
 中华电信                            31.37       +0.20       +0.64       48869
 台湾国际航电                        33.40       +0.29       +0.88     1006674
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            52.19       +0.43       +0.83      121734
 中国联通                            12.35       +0.14       +1.15      163523
 中国电信                            46.64       +0.91       +1.99       21205
 中芯国际                             3.16       +0.00       +0.00       62663
 电讯盈科                             5.10       -0.02       -0.39       14035
 


(完)

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