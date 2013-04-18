版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 06:48 BJT

更新版-纽约汇市：欧元兑美元上涨，因更多迹象显示美国经济复苏放慢

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3050      1.3028       +0.17       -1.09      1.3194
 美元/日圆                            98.09       97.52       +0.58      +13.09       86.74
 欧元/日圆                           128.11      127.83       +0.22      +11.94      114.45
 美元/瑞郎                           0.9325      0.9327       -0.02       +1.86      0.9155
 英镑/美元                           1.5279      1.5236       +0.28       -5.98      1.6251
 美元/加元                           1.0258      1.0261       -0.03       +3.40      0.9921
 澳元/美元                           1.0295      1.0388       -0.90       -0.94      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2154      1.2152       +0.02       +0.65      1.2075
 欧元/英镑                           0.8541      0.8550       -0.11       +5.26      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8411      0.8437       -0.31       +1.55      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.7991      5.7211       +1.36       +4.24      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.5582      7.5400       +0.24       +2.97      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.5356      6.5142       +0.33       +0.57      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.5304      8.4910       +0.46       -0.55      8.5777
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             


 (翻译 张荻 审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐