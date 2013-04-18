版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 06:29 BJT

****澳新经济指标预测--4月19日-4月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

 4月15日当周
 4月19日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  4月22日当周
 4月22日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 4月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2100      新西兰央行利率决定                                          2.50%       2.50%
   
 4月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第一季            --       +0.2%
                               (较上年同期)                               --       +2.2%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                    --       +0.5%
                            (较上年同期)                                  --       +2.3%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                    --       +0.6%
                            (较上年同期)                                  --       +2.3%
        
 4月25日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰进口(亿美元)                              3月            --        34.9
           新西兰出口(亿美元)                                             --        39.1
           新西兰贸易收支                                                 --    顺差4.14
           新西兰贸易收支                        截止3月的一年            --    逆差10.8
 
 4月26日(五)
 暂无重要经济数据公布
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐