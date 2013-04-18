版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 06:33 BJT

全球外汇市场4月19日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会

-- - 欧洲央行管委会委员魏德曼与德国财政部长朔伊布勒召开新闻发布会

0600 - 德国3月生产者物价指数(PPI)

0800 - 欧元区2月经常帐

0800 - 意大利2月工业订单与工业销售

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

1600 - 美联储理事史坦讲话

2115 - 美国财长杰克卢举行记者会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐