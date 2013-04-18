美股业绩：微软首席财务官将离职，此前公布获利上升且股价上涨

该公司公布，第三财季获利为60亿美元，合每股盈余(EPS)为0.72美元，高于上年同期的51亿美元和0.60美元，据汤森路透I/B/E/S，亦优于华尔街预估的0.68美元。

因个人电脑销售下滑，分析师都在下调微软获利预估，4月5日分析师预估均值为0.76美元。

微软获利受到Windows、Office和视频游戏部门一些递延收入提振，但欧洲反垄断机构开出的7.33亿美元罚单严重削弱获利。这次罚款与微软违背扩大Windows系统下互联网浏览器选择的承诺有关。

扣除递延收入所得，微软Windows部门毫无增长，令期待在Windows 8带动下有更强表现的投资者大失所望。

“财报里没有能使股价突破区间的因素。”BGC分析师Colin Gillis称，“股价在29.11美元，11年期也是这个水平。”

整体上，微软营收从上年同期的174亿美元增至205亿美元，符合分析师预估。(完)