《综述》美国就业和制造业数据均欠佳，表明经济成长减速

还有一份报告支持了美国经济今春表现疲软的观点。经济咨商会称，3月领先指标下滑0.1%，为去年8月来首见。

该数据为美联储维持积极的宽松政策提供了证据。

Naroff称：“经济还在继续增长，但看上去春季已经放缓。数据支持了美联储很多人的看法，即距离结束大规模流动性供应仍相当遥远。”

美国股市本周内第三次收低，标准普尔500指数 年内首次跌破50日移动均线。美国公债价格小涨，美元指数略微下滑。

鉴于今年复活节与学校春假提前造成数据波动，初请失业金数据在判断4月非农就业报告上可能用处不大。

3月非农就业岗位增长8.8万个，2月为增长26.8万个。分析师称3月增幅微弱夸大了就业市场的疲弱。

RDQ Economics首席分析师John Ryding称：“我们从初请失业金数据上既看不出3月以来就业增长进一步恶化，也看不出3月就业增长情况代表一种新趋势。”(完)