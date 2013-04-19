金砖国家：4月18日股汇市收盘纵览

路透4月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月18日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.38%，报997.33点。

中国股市：沪综指周四收盘微涨。环保、公用事业类板块涨幅居前，但市场整体成交较为清淡，维持弱势震荡格局。市场人士指出，大宗商品价格下跌对于经济成长的负面影响仍有待观察，股市短期整体下跌趋势尚难改变。沪综指 收报2,197.602点，涨3.806点或0.17%；上海A股今日成交额为617亿元人民币，上日为598亿元。

香港股市：连续第五个交易日收跌，大宗商品相关个股以及苹果供应商表现不振，盖过了中国地产开发商的涨势。恒生指数 收低0.3%，报21,512.56点，连续第五天下跌。恒生国企指数 亦收跌0.3%。

中国汇市：人民币兑美元即期 在中间价引领下走跌，中止此前四日连涨的快步涨势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1813，跌0.15%。

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印度股市：收于一个月高位，因此前出口数据引发降息相关预期，助HDFC 等利率敏感股上涨。指标BSE指数 收高1.52%，或285.30点，报19,016.46点，自4月2日以来首次收在19,000点上方，本周累积收升4.2%。NSE指数 收高1.66%，或94.40点，收报5,783.10点，为3月18日来最高收盘位，本周升4.6%。

印度汇市：印度卢比走强，因市场预期央行将在5月3日召开的年度货币政策会议上降息，令整体市场人气持续看涨。卢比兑美元 收报53.96/97，高于上日收盘54.21/20，盘中交投于53.9550－54.24。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,327.550点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.01%至718.93点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.05%，报31.55卢布，卢布兑欧元 升0.76%，至41.2025卢布。 ========================================================================================

巴西股市：录得20年来最长连跌纪录，股市反弹可期。但汇丰证券表示，投资者仍然不愿进场，因担心通胀上升、部分行业有政府干预且经济成长疲软。初步数据显示，圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.54%至53,165.91点，此前曾触及去年7月以来最低收盘位。

巴西汇市：拉美货币连续第二天下跌，因此前公布的美国就业及制造业数据疲弱，令市场愈发担心全球经济成长，降低了投资者风险胃纳。雷亚尔兑美元 收低0.9%至2.0165，上日巴西央行宣布升息25个基点，幅度是投资者预期的一半。

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南非股市：微升，因饮料企业SABMiller 走强，抵消了Harmony <Gold HARJ.J>等金矿商持续的疲态。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.22%，报33,305.41点。综合指数 收高0.13%，至37,852.62点。