金砖国家：4月18日股汇市收盘纵览

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透4月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月18日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.38%，报997.33点。
中国股市：沪综指周四收盘微涨。环保、公用事业类板块涨幅居前，但市场整体成交较为清淡，维持弱势震荡格局。市场人士指出，大宗商品价格下跌对于经济成长的负面影响仍有待观察，股市短期整体下跌趋势尚难改变。沪综指 收报2,197.602点，涨3.806点或0.17%；上海A股今日成交额为617亿元人民币，上日为598亿元。
香港股市：连续第五个交易日收跌，大宗商品相关个股以及苹果供应商表现不振，盖过了中国地产开发商的涨势。恒生指数 收低0.3%，报21,512.56点，连续第五天下跌。恒生国企指数 亦收跌0.3%。
中国汇市：人民币兑美元即期 在中间价引领下走跌，中止此前四日连涨的快步涨势。不过，市场观望气氛浓重，成交意愿不明显，等待政策下一步指引。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1813，跌0.15%。
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印度股市：收于一个月高位，因此前出口数据引发降息相关预期，助HDFC 等利率敏感股上涨。指标BSE指数 收高1.52%，或285.30点，报19,016.46点，自4月2日以来首次收在19,000点上方，本周累积收升4.2%。NSE指数 收高1.66%，或94.40点，收报5,783.10点，为3月18日来最高收盘位，本周升4.6%。
印度汇市：印度卢比走强，因市场预期央行将在5月3日召开的年度货币政策会议上降息，令整体市场人气持续看涨。卢比兑美元 收报53.96/97，高于上日收盘54.21/20，盘中交投于53.9550－54.24。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,327.550点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.01%至718.93点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.05%，报31.55卢布，卢布兑欧元 升0.76%，至41.2025卢布。 ========================================================================================
巴西股市：录得20年来最长连跌纪录，股市反弹可期。但汇丰证券表示，投资者仍然不愿进场，因担心通胀上升、部分行业有政府干预且经济成长疲软。初步数据显示，圣保罗交易所Bovespa指数 收高0.54%至53,165.91点，此前曾触及去年7月以来最低收盘位。
巴西汇市：拉美货币连续第二天下跌，因此前公布的美国就业及制造业数据疲弱，令市场愈发担心全球经济成长，降低了投资者风险胃纳。雷亚尔兑美元 收低0.9%至2.0165，上日巴西央行宣布升息25个基点，幅度是投资者预期的一半。
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南非股市：微升，因饮料企业SABMiller 走强，抵消了Harmony <Gold HARJ.J>等金矿商持续的疲态。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.22%，报33,305.41点。综合指数 收高0.13%，至37,852.62点。
南非汇市：兰特兑美元日内陷入区间。1605GMT，兰特兑美元 报9.1870，较上日收盘9.1680几无变动。 (完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。