中国证券：监管部门启动券商现场检查，重点为资产管理及合规部门--报载

路透上海4月19日 - 中国证券报周五报导，多家证券公司人士表示，监管部门近期正针对证券公司开展现场检查，检查组已陆续分头入驻辖区内证券公司，检查重点为资产管理及合规部门。

上述人士透露，每年监管部门均会对证券公司进行例行检查，但此次现场检查详细程度和力度均超往年。目前，京沪等券商较多地区均有数家公司现场检查结束，但仍有不少证券公司在排队等待检查中。 报导指出，从检查重点看，此次现场检查着重于资管及合规两大业务部门。虽然主要检查这两大部门，但由于合规部门和公司各大业务条线均有联系，其实等于把公司所有业务线都梳理一遍。

一位参与现场检查的证券公司高管认为，去年以来证券公司创新快步推进，证券公司“自选动作”增多，资管业务规模膨胀，新产品和新业务推出速度远远大于以往，不难理解监管部门对资管业务进行全面检查的做法。这与监管部门去年以来一直强调的合规风控吻合，也顺应此前证券公司开展自查资管业务的趋势。

他认为，此次现场检查布置时间较早，并非意味着对证券行业创新政策有所变化。从现场检查问询情况看，监管部门对合规情况检查细致，正是为进一步推进创新业务做准备，以排除潜在风险。