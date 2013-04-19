中国证券：监管部门启动券商现场检查，重点为资产管理及合规部门--报载

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透上海4月19日 - 中国证券报周五报导，多家证券公司人士表示，监管部门近期正针对证券公司开展现场检查，检查组已陆续分头入驻辖区内证券公司，检查重点为资产管理及合规部门。
上述人士透露，每年监管部门均会对证券公司进行例行检查，但此次现场检查详细程度和力度均超往年。目前，京沪等券商较多地区均有数家公司现场检查结束，但仍有不少证券公司在排队等待检查中。 报导指出，从检查重点看，此次现场检查着重于资管及合规两大业务部门。虽然主要检查这两大部门，但由于合规部门和公司各大业务条线均有联系，其实等于把公司所有业务线都梳理一遍。
一位参与现场检查的证券公司高管认为，去年以来证券公司创新快步推进，证券公司“自选动作”增多，资管业务规模膨胀，新产品和新业务推出速度远远大于以往，不难理解监管部门对资管业务进行全面检查的做法。这与监管部门去年以来一直强调的合规风控吻合，也顺应此前证券公司开展自查资管业务的趋势。
他认为，此次现场检查布置时间较早，并非意味着对证券行业创新政策有所变化。从现场检查问询情况看，监管部门对合规情况检查细致，正是为进一步推进创新业务做准备，以排除潜在风险。
证监会近阶段已开始对券商资管业务进行检查。中国证监会新闻发言人上周五表示，已要求地方证监局对国泰君安、海通证券 、华泰证券 和华龙证券四家个别产品涉嫌违规的情况进行了重点检查，目前现场检查已结束，将根据情况作出处理。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。