希腊财政：希腊称中国企业有意收购雅典机场股权

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透雅典4月18日 - 希腊财政部周四表示，中国深圳机场和富泰资产管理有意买下位于雅典的希腊最大机场。希腊政府明年将出售该机场。
作为欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困协议的一部分，希腊必须出售资产。目前为止，吸引到来自中国、俄罗斯和美国的潜在买家数量多余来自欧盟的买家。欧盟国家正协助支应希腊的2,400亿欧元援助金。
雅典国际机场由德国的Hochtief AG 共同拥有和管理，Hochtief持有40%股权。该机场每年旅客吞吐量约1,300万人。
Hochtief希望出售股权，而近来已放弃寻找买家。
希腊政府持有雅典国际机场55%股权，目标至少出售30%。
希腊财政部在声明中称，深圳机场和富泰资产管理已表达有意承接Hochtief和希腊政府持有的股权。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。