更新版-美股业绩：谷歌互联网业务第一季净收入增长23%，好于预期

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
市场原本担忧谷歌的成长会放缓，且会因为广告转往智慧型手机和平板而使得广告费用下滑。
该公司的主力网路业务第一季扣除支付合伙网站费用的净营收为99.9亿美元，上年同期为81.4亿美元。
路透调查的七位分析师平均预估为97.8亿美元。
第一季包括摩托罗拉移动业务的净利为33.5亿美元，或每股获利9.94美元。上年同期分别为28.9亿美元和8.75美元，当时谷歌尚未收购摩托罗拉。
扣除部分项目后，谷歌每股获利11.58美元，上年同期为10.08美元。
第一季合并收入为139.7亿美元，上年同期为106.5亿美元。(完) (编译 许娜/王冠中; 审校 王丽鑫)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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