版本:
中国
中国财经报道 | 2013年 4月 19日 星期五 08:08 BJT

更新版-美股业绩：谷歌互联网业务第一季净收入增长23%，好于预期

市场原本担忧谷歌的成长会放缓，且会因为广告转往智慧型手机和平板而使得广告费用下滑。

该公司的主力网路业务第一季扣除支付合伙网站费用的净营收为99.9亿美元，上年同期为81.4亿美元。

路透调查的七位分析师平均预估为97.8亿美元。

第一季包括摩托罗拉移动业务的净利为33.5亿美元，或每股获利9.94美元。上年同期分别为28.9亿美元和8.75美元，当时谷歌尚未收购摩托罗拉。

扣除部分项目后，谷歌每股获利11.58美元，上年同期为10.08美元。

第一季合并收入为139.7亿美元，上年同期为106.5亿美元。(完) (编译 许娜/王冠中; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐