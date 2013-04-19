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市场报道 | 2013年 4月 19日 星期五 08:23 BJT

更新版-美股业绩：IBM第一季每股盈余逊于预估，受日圆贬值拖累

“公司1月获利表现稳健，但随着当季的结束，公司数亿美元的软件和E系统大型主机(Mainframe)交易不及目标，”IBM财务长洛克里奇(Mark Loughridge)说。

“这给第一季结尾构成影响，但随着这些交易被计入第二季度，使得我们软件和大型主机业务在第二季有了一个强劲的开端，”洛克里奇称。

部分分析师对IBM业绩并不满意，公司业绩发布后，IBM股价盘后交易中较正常交易时段收盘价207.15美元下跌了3.4%。

“该业绩令人失望，”ISI group的分析师Brian Marshall说。

“很明显其商业模式有点被过度优化了。这是许多年来，IBM首次季度EPS同比增幅未达到两位数。”

他补充称，投资者非常在意两位数的盈利增幅。(完) (编译 兰秀娟/侯向明; 审校 张荻)
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