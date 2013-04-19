更新版-美股业绩：IBM第一季每股盈余逊于预估，受日圆贬值拖累

更新版 1-中国数据：3月外汇储备连两月回升，资本外流压力明显缓解
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
“公司1月获利表现稳健，但随着当季的结束，公司数亿美元的软件和E系统大型主机(Mainframe)交易不及目标，”IBM财务长洛克里奇(Mark Loughridge)说。
“这给第一季结尾构成影响，但随着这些交易被计入第二季度，使得我们软件和大型主机业务在第二季有了一个强劲的开端，”洛克里奇称。
部分分析师对IBM业绩并不满意，公司业绩发布后，IBM股价盘后交易中较正常交易时段收盘价207.15美元下跌了3.4%。
“该业绩令人失望，”ISI group的分析师Brian Marshall说。
“很明显其商业模式有点被过度优化了。这是许多年来，IBM首次季度EPS同比增幅未达到两位数。”
他补充称，投资者非常在意两位数的盈利增幅。(完) (编译 兰秀娟/侯向明; 审校 张荻)
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
* 人民币微幅收升，终止连六日跌势 * 中间价依旧稳定，猜测监管启动过滤机制 * 大行维稳令汇价波动有限 * 关注中美领导人峰会及美国非农就业数据 (新增更多内容和收盘报价) 路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成 交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过 滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。 他们并指出，中美领导人会晤在即，监管层加大了中间价点位和日内交易的维稳，确保会晤在友好气氛中 进行；由于美国总统特朗普的行事存明显不确定性，所以市场也相对谨慎，交投较昨日清淡。 “（美元对人民币）中间价开得比较低，成交价在中间价上方100个点是极限位置，一般也上不了太多， 从政策意图看也不想上。”一中资行交易员表示。 另有交易员指出，美国空袭叙利亚时间对人民币汇价影响极其有限，市场更关注美国非农数据，而比非农 数据更影响人民币汇价的则是美联储的加息
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。