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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 08:12 BJT

美国个股：IBM就出售低端服务器业务正与联想谈判--CRN网站

路透4月18日 - 科技新闻网站CRN周四引述知情人士报导称，国际商业机器(IBM)公司 正与联想集团 进行协商，欲出售x86服务器硬件业务给联想。

CRN援引一行业高阶管理人士称，IBM希望交易价值介于50-60亿美元。该业务负责出售传统上支持大型企业数据中心的低端服务器。

在业绩电话会议上当被问及CRN上述报导时，IBM财务长洛克里奇(Mark Loughridge)表示，公司将不会对传言置评。

尚不能联系到联想就此报导置评。(完) (编译 王兴亚; 审校 程琳)
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