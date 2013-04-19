《台湾报摘》--工商时报4月19日

* 头版头条:

--外资圈先前认为在格罗方德、联电 的抢单下，台积电 第二季营收可能只会季增5%，但预估可说全数失准。受惠28奈米接单满载及新产能大幅开出，台积电昨日预估，第二季营收达1,540-1,560亿台币、季增16-17.5%，毛利率更大举拉升至47.5-49.5%，本季营收、获利均将创历史新高。

* 其他:

--保险安定基金弥补国华人寿后已“弹尽援绝”，立委李桐豪昨在财委会质询后续问题寿险公司退场财源时，再度建议银行的2%营业税应与保险业合并，或先借安定基金；金管会主委陈裕璋也承诺会整体评估安定基金的财源，也首度松口，表示会考虑李桐豪的建议。

--华南金控 董事长王荣周指出，华南金控近年积极规划投资大陆市场，未来包括旗下银行、保险、资产管理、创投、投信等子公司，都将寻求机会在北京设立据点。

--去年修法复征的证所税，日前遭监察院提出纠正案后，立法院再度出现检讨声浪，甚至要求直接废除。立委孙大千昨日则透露，已考虑提出修正案，要将证所税目前采行制度改为法人“核实课税”、自然人“设算所得”，并取消指数8,500点的门槛。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。