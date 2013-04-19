《台湾报摘》--工商时报4月19日

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
* 头版头条:
--外资圈先前认为在格罗方德、联电 的抢单下，台积电 第二季营收可能只会季增5%，但预估可说全数失准。受惠28奈米接单满载及新产能大幅开出，台积电昨日预估，第二季营收达1,540-1,560亿台币、季增16-17.5%，毛利率更大举拉升至47.5-49.5%，本季营收、获利均将创历史新高。
* 其他:
--保险安定基金弥补国华人寿后已“弹尽援绝”，立委李桐豪昨在财委会质询后续问题寿险公司退场财源时，再度建议银行的2%营业税应与保险业合并，或先借安定基金；金管会主委陈裕璋也承诺会整体评估安定基金的财源，也首度松口，表示会考虑李桐豪的建议。
--华南金控 董事长王荣周指出，华南金控近年积极规划投资大陆市场，未来包括旗下银行、保险、资产管理、创投、投信等子公司，都将寻求机会在北京设立据点。
--去年修法复征的证所税，日前遭监察院提出纠正案后，立法院再度出现检讨声浪，甚至要求直接废除。立委孙大千昨日则透露，已考虑提出修正案，要将证所税目前采行制度改为法人“核实课税”、自然人“设算所得”，并取消指数8,500点的门槛。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。