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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 08:24 BJT

中港个股：中信证券为子公司海外发债提供不超12.5亿美元的反担保

路透上海4月19日 - 中国最大的券商--中信证券股份有限公司 周五公告称，公司全资子公司拟本月发行其首期境外债券，该债券由中国银行 澳门分行提供担保，而中信证券则提供不超过12.5亿美元的反担保。

公告称，中行澳门分行将为中信子公司债券提供不可撤消备用信用证，担保该债券本息支付。而中信证券此次反担保是为了满足该全资子公司发行首期境外债券需要，反担保金额包括债券本息及其他相关费用。

中信证券年初公告称，拟发行不超过400亿元的境内外债务融资工具，配合公司提升负债规模、提高杠杆率的计划。

中信证券A股周四收报12.15元,过去一个月下跌3.7%。(完) (发稿 林琦; 审校)
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