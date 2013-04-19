中港个股：中信证券为子公司海外发债提供不超12.5亿美元的反担保

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透上海4月19日 - 中国最大的券商--中信证券股份有限公司 周五公告称，公司全资子公司拟本月发行其首期境外债券，该债券由中国银行 澳门分行提供担保，而中信证券则提供不超过12.5亿美元的反担保。
公告称，中行澳门分行将为中信子公司债券提供不可撤消备用信用证，担保该债券本息支付。而中信证券此次反担保是为了满足该全资子公司发行首期境外债券需要，反担保金额包括债券本息及其他相关费用。
中信证券年初公告称，拟发行不超过400亿元的境内外债务融资工具，配合公司提升负债规模、提高杠杆率的计划。
中信证券A股周四收报12.15元,过去一个月下跌3.7%。(完) (发稿 林琦; 审校)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。