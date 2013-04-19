版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 19日 星期五 08:44 BJT

美股业绩：超微半导体第一季财报优于预期，急切寻找新市场

路透4月19日 - 美国超微半导体 本季营收预估高于华尔街预期，该公司急切寻找新市场，以弥补个人电脑晶片核心业务衰退的情况。

和较大的对手英特尔 一样，超微正致力于调整业务焦点，因笔记型电脑销售疲弱，且消费者日益依赖智慧型手机和平板电脑。

超微股价在财测公布后下跌近6%，回吐尾盘突升的涨幅。

超微周四公布，1-3月营收为10.9亿美元，低于上年同期的15.9亿美元。该公司称，4-6月营收将较前季成长2%，误差正负3%。

汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为，第一季营收10.46亿美元，4-6月营收为10.71亿美元。

“在低预期的时期，这算是不错的表现，稳稳超越市场的低预期，”Stacy Rasgon分析师Sanford Bernstein称。

超微在声明中称，第一季净损1.46亿美元或每股净损0.19美元，上年同期分别为亏损5.90亿美元和0.80美元。

经调整后每股亏损0.13美元，分析师原预期为亏损0.18美元。

超微股价盘后下跌5.9%，常规交易时段收升4.6%。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐