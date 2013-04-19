美股业绩：超微半导体第一季财报优于预期，急切寻找新市场

更新版 1-中国数据：3月外汇储备连两月回升，资本外流压力明显缓解
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透4月19日 - 美国超微半导体 本季营收预估高于华尔街预期，该公司急切寻找新市场，以弥补个人电脑晶片核心业务衰退的情况。
和较大的对手英特尔 一样，超微正致力于调整业务焦点，因笔记型电脑销售疲弱，且消费者日益依赖智慧型手机和平板电脑。
超微股价在财测公布后下跌近6%，回吐尾盘突升的涨幅。
超微周四公布，1-3月营收为10.9亿美元，低于上年同期的15.9亿美元。该公司称，4-6月营收将较前季成长2%，误差正负3%。
汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为，第一季营收10.46亿美元，4-6月营收为10.71亿美元。
“在低预期的时期，这算是不错的表现，稳稳超越市场的低预期，”Stacy Rasgon分析师Sanford Bernstein称。
超微在声明中称，第一季净损1.46亿美元或每股净损0.19美元，上年同期分别为亏损5.90亿美元和0.80美元。
经调整后每股亏损0.13美元，分析师原预期为亏损0.18美元。
超微股价盘后下跌5.9%，常规交易时段收升4.6%。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
* 人民币微幅收升，终止连六日跌势 * 中间价依旧稳定，猜测监管启动过滤机制 * 大行维稳令汇价波动有限 * 关注中美领导人峰会及美国非农就业数据 (新增更多内容和收盘报价) 路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成 交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过 滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。 他们并指出，中美领导人会晤在即，监管层加大了中间价点位和日内交易的维稳，确保会晤在友好气氛中 进行；由于美国总统特朗普的行事存明显不确定性，所以市场也相对谨慎，交投较昨日清淡。 “（美元对人民币）中间价开得比较低，成交价在中间价上方100个点是极限位置，一般也上不了太多， 从政策意图看也不想上。”一中资行交易员表示。 另有交易员指出，美国空袭叙利亚时间对人民币汇价影响极其有限，市场更关注美国非农数据，而比非农 数据更影响人民币汇价的则是美联储的加息
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。