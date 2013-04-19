《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月19日

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透香港4月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7634港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低81.45点,或0.56%,报14,537.14点.因此前eBay 等公司发布的财 测令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.300 0.15 11747 13.376 -0.18 中国铝业 9.020 0.22 23456 2.801 -0.32 中国移动 52.190 0.83 121734 81.034 -0.08 中国人寿 38.380 -0.13 43288 19.864 -0.68 中石油 120.360 0.39 38637 9.344 0.37 中石化 107.350 0.46 9044 8.334 -0.19 汇丰控股 50.880 -0.76 291907 79.000 -0.82 中电信 46.640 1.99 21205 3.621 -0.25 中国联通 12.350 1.15 163523 9.588 0.29 兖州煤业 11.110 1.00 63911 8.625 -0.17 华能国际 41.310 -1.01 18785 8.018 0.22 南方航空 25.350 0.88 9773 3.936 -1.84 东方航空 20.810 -0.57 1767 1.616 -49.83 中芯国际 3.160 0.00 62663 0.491 -1.87 （完）
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。