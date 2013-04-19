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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 08:22 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月19日

路透香港4月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7634港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周四收低81.45点,或0.56%,报14,537.14点.因此前eBay        等公司发布的财
 测令人失望。               
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       172.300    0.15      11747            13.376      -0.18
 中国铝业                       9.020    0.22      23456             2.801      -0.32
 中国移动                      52.190    0.83     121734            81.034      -0.08
 中国人寿                      38.380   -0.13      43288            19.864      -0.68
 中石油                       120.360    0.39      38637             9.344       0.37
 中石化                       107.350    0.46       9044             8.334      -0.19
 汇丰控股                      50.880   -0.76     291907            79.000      -0.82
 中电信                        46.640    1.99      21205             3.621      -0.25
 中国联通                      12.350    1.15     163523             9.588       0.29
 兖州煤业                      11.110    1.00      63911             8.625      -0.17
 华能国际                      41.310   -1.01      18785             8.018       0.22
 南方航空                      25.350    0.88       9773             3.936      -1.84
 东方航空                      20.810   -0.57       1767             1.616     -49.83
 中芯国际                       3.160    0.00      62663             0.491      -1.87 （完）
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