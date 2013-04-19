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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 08:30 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月19日

* 头版头条:

--晶圆龙头台积电 法说(投资人说明会)“五喜临门”，首季营收与获利均超乎预期；展望第二季，营收将创新高，季增16%至17.5%，大幅超出市场预估的中高个位数；毛利率高标值达49.5%，也是近九季新高。台积电更调高今年资本支出至上看100亿美元(约3,000亿台币)。

* 其他:

--金银三会决议，大陆银监会将选定特定区域，允许台资银行在当地的分行可以申请设立同省异地支行。据了解，银监会选定福建省，但金管会进一步争取再加广东省，近期结果将对外公布。

--台湾行政院长江宜桦喊出要打破闷经济，行政院政务委员薛琦昨日说，台股成交量低迷，“何止闷，闷到极点了”。3月份日平均交易量仅765亿台币，较去年、前年同期大幅缩水，当务之急是加速执行“股市提振方案”。

--合作金库银行即日起解除双北市的房贷额度控管、恢复分行授权利率，房贷利率也从原本首购族利率2.47%、非首购2.8%，调降为最低不得低于1.95%、2%。合库是本地第二大房价银行，是否带动其他银行跟进，具指标意义。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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