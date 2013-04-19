《台湾报摘》--经济日报4月19日

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
* 头版头条:
--晶圆龙头台积电 法说(投资人说明会)“五喜临门”，首季营收与获利均超乎预期；展望第二季，营收将创新高，季增16%至17.5%，大幅超出市场预估的中高个位数；毛利率高标值达49.5%，也是近九季新高。台积电更调高今年资本支出至上看100亿美元(约3,000亿台币)。
* 其他:
--金银三会决议，大陆银监会将选定特定区域，允许台资银行在当地的分行可以申请设立同省异地支行。据了解，银监会选定福建省，但金管会进一步争取再加广东省，近期结果将对外公布。
--台湾行政院长江宜桦喊出要打破闷经济，行政院政务委员薛琦昨日说，台股成交量低迷，“何止闷，闷到极点了”。3月份日平均交易量仅765亿台币，较去年、前年同期大幅缩水，当务之急是加速执行“股市提振方案”。
--合作金库银行即日起解除双北市的房贷额度控管、恢复分行授权利率，房贷利率也从原本首购族利率2.47%、非首购2.8%，调降为最低不得低于1.95%、2%。合库是本地第二大房价银行，是否带动其他银行跟进，具指标意义。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。