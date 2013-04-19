《台湾重要政经日程》--4月19日

更新版 1-中国汇市：人民币微幅收升终止连六日跌势，习特会期间汇价料波动有限

* 人民币微幅收升，终止连六日跌势 * 中间价依旧稳定，猜测监管启动过滤机制 * 大行维稳令汇价波动有限 * 关注中美领导人峰会及美国非农就业数据 (新增更多内容和收盘报价) 路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成 交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过 滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。 他们并指出，中美领导人会晤在即，监管层加大了中间价点位和日内交易的维稳，确保会晤在友好气氛中 进行；由于美国总统特朗普的行事存明显不确定性，所以市场也相对谨慎，交投较昨日清淡。 “（美元对人民币）中间价开得比较低，成交价在中间价上方100个点是极限位置，一般也上不了太多， 从政策意图看也不想上。”一中资行交易员表示。 另有交易员指出，美国空袭叙利亚时间对人民币汇价影响极其有限，市场更关注美国非农数据，而比非农 数据更影响人民币汇价的则是美联储的加息