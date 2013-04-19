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市场报道 | 2013年 4月 19日 星期五 09:50 BJT

更正-芝加哥期市：大豆连涨第四日，为"近两个月"来最长连涨期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 707.25 0.50 +0.07% +0.50% 707.88 53

CBOT玉米 645.50 1.00 +0.16% -2.27% 682.91 42

CBOT大豆 1433.75 3.25 +0.23% +0.81% 1418.99 62

CBOT稻米 $15.40 $0.03 +0.16% -0.84% $15.26 42

美国原油 $88.16 $0.43 +0.49% +1.71% $92.91 31

汇率

欧元/美元 $1.305 $0.000 +0.02% +0.19%

美元/澳元 1.029 -0.001 -0.10% -0.04%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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