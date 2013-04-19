更正-芝加哥期市：大豆连涨第四日，为"近两个月"来最长连涨期

更新版 1-中国数据：3月外汇储备连两月回升，资本外流压力明显缓解
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 707.25 0.50 +0.07% +0.50% 707.88 53
CBOT玉米 645.50 1.00 +0.16% -2.27% 682.91 42
CBOT大豆 1433.75 3.25 +0.23% +0.81% 1418.99 62
CBOT稻米 $15.40 $0.03 +0.16% -0.84% $15.26 42
美国原油 $88.16 $0.43 +0.49% +1.71% $92.91 31
汇率
欧元/美元 $1.305 $0.000 +0.02% +0.19%
美元/澳元 1.029 -0.001 -0.10% -0.04%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
* 人民币微幅收升，终止连六日跌势 * 中间价依旧稳定，猜测监管启动过滤机制 * 大行维稳令汇价波动有限 * 关注中美领导人峰会及美国非农就业数据 (新增更多内容和收盘报价) 路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成 交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过 滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。 他们并指出，中美领导人会晤在即，监管层加大了中间价点位和日内交易的维稳，确保会晤在友好气氛中 进行；由于美国总统特朗普的行事存明显不确定性，所以市场也相对谨慎，交投较昨日清淡。 “（美元对人民币）中间价开得比较低，成交价在中间价上方100个点是极限位置，一般也上不了太多， 从政策意图看也不想上。”一中资行交易员表示。 另有交易员指出，美国空袭叙利亚时间对人民币汇价影响极其有限，市场更关注美国非农数据，而比非农 数据更影响人民币汇价的则是美联储的加息
路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。