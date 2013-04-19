港报财经评论：东亚国受惠日本水源--信报4月19日

东亚国受惠日本水源 /习广思

中资股跌跌宕宕，几个月过去，外资对A股及H股的兴趣大减，政策不明朗及盈利不理想两大因素令投资者变得更为谨慎。股市不是毫无机会，只是大家不要盲目扫货。资金对债汇兴趣未冷却，去年第四季是内房股发债高峰，今年初静过，近期有中小型内房股陆续发债，部分是低评级中资公司，反映债市对中国货的胃纳犹在。当然，人民币升值是加分因素。近期点心债发行增加，昨日金轮天地 公布计划发点心债，息率或高达11.5厘，有机会是最高息的点心债。资金流有哪些转变？全球资金放弃黄金，热钱由新兴股市转炒美日股市，至今未从债市流出，高危寻息仍是低回报年代的投资主题。美股高处不胜寒，调整机会愈来愈大，周三苹果股价一度跌穿400美元，强势金融股调整压力大增，阿May愈来愈近，市场信不信邪？

港股持续玩上落，昨日中国内地A股回稳，恒指开市后一度回升，但整体大市疲弱，收报21,512点，下跌57点。大市成交额544亿港元，沽空比率10.2%，可见港股形势其实未有转变，成交低、沽压大，寻底之旅料持续。留意恒指250天线在21,115点，心理支持位应在21,000点。传闻中国内地城镇化会议将在本月中召开，市场再一次藉机炒作水泥股及基建股，第一季属水泥股需求旺季。其次，内房股抗跌力强，中国内地楼价连升10个月，中国海外 公布第一季溢利增长15%，两大龙头中国海外及华润置地 股价升穿50天线。内房股依然是逢低吸纳的对象，近期股价企稳反映调控政策雨点渐收细，但第二季难全面转势，毕竟去年第二季数字基数偏高，之后几个月的升幅应放缓，市场继续观望。

国企指数跌穿250天线后持续寻底，已跌至半年低位，却未见市场苦候的好消息。中资股面对着政策不明朗，复苏力后劲不继，环球资金对新兴市场股票变得谨慎，资金持续流出新兴股市。不过，并非只是出现在中资股，其他新兴市场都面对着相同的宏观问题。巴西央行周三晚决定加息0.25个百分点，至7.5%水平，当地通胀升至6.5%，已经超过官员通胀目标的高位。巴西股市跌至9个月低位，进一步下跌的话，将跌穿去年中欧债危机时的低位，但这个加息决定警示新兴市场面对的问题，即经济复苏动力减弱，但内外局势却令通胀风险上升，内部问题是众多国家经过多年高增长后，如何调整内部结构及改革，外部问题当然是货币大战引起的贸易、汇率波动热钱流窜问题。

长线投资可趁低吸金 /苏子

金价近日的不寻常下跌，只不过是国际大户造出来的，目的是令到大家产生恐慌并对黄金的大牛市是否已结束不约而同地忧心及怀疑起来而已。大家要留意，近日金价的暴跌，是在没有新的利淡消息或突发的负面消息下发生，而近日市场用来解释金价暴跌的理由，市场一早便已知道了，并不是金价急跌的真正原因！为何金市偏偏要选择在上周五欧洲收市后的淡静交易时段里才突然有大量沽盘出现，令金价向下作出关键性的破位并触发巨大的止蚀沽盘入市？这摆明是大户用来制造恐慌的人为跌市！并非基本因素突袭而令金价暴跌！只是目前市场似乎真的因金价的暴挫而恐慌了！

金价是否下跌逾20%便一定是步入熊市？大家看看，黄金兑美元在2008年10月10日自当时的931.70高位，单日暴挫至823.50低位，由高位计算，即暴挫108.20或11.6%；随后黄金兑美元的跌势更延续至同年10月24日的681.60低位才正式结束，即约11个交易天暴挫了250.1或26.8%，期间的跌幅已超逾20%了，当时不少人也说黄金牛市结束了，若当时大家深信熊市已来而不敢趁低吸纳黄金，肯定错失了黄金兑美元自681.60低位开始的超级大升浪！故有胆识的投资者，目前其实应量力而为趁低吸纳黄金，只是不宜过量交易。在未来两至三个交易天，若黄金兑美元可以显着升回上周五的1,480.30收市价以上波动及收市，已可视作见底讯号。惟金价经过近日的暴挫后，由于不少好仓已元气大伤，市场看好情绪亦已大不如前，故相信金价应会1,600美元下以上落市形式运行一段漫长的时间，暂不易回复牛市的升势，但这对于喜爱炒波幅的投资者而言，目前暴挫后的黄金，反而可视作一个甚佳的炒波幅工具，不用理会什么牛市或熊市。

黄金兑美元在2011年1月的1,307.45低位支持与2008年10月的681.60低位升至2011年9月的1,920.95高位的50%调整目标，即1,301.28关键支持相若，故1,300-1,310区域可视作目前黄金兑美元的重要好淡分水岭，稳守之上有利长线投资者采取趁低吸纳策略。