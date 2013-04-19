《香港报摘》--其他报纸重要消息4月19日

国际油市：是否延长减产协议仍言之过早--俄罗斯能源部长
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
*明报：
--为应对将于4月29日生效的一手住宅物业销售条例，新鸿基地产 称，公司将成立跨部门小组协调制作楼书外，并会聘请独立专业人士审查各项资料。
--银泰百货 发表公告澄清，公司并无就出售其任何资产与大连万达集团进行磋商。
--越秀地产 于香港屯门小榄青泰路16号项目料于明年底落成及发售，集团目标于2016-2020年间在港销售有双位数增长。
*星岛日报：
--恒隆集团 兼恒隆地产 董事长陈启宗表示，预期在一手住宅物业销售条例正式实施后，香港一手市场成交将会回落，不过公司并不急于新例实施前推售余下货尾单位。
--恒生银行 零售银行及财富管理业务主管陈力生称，预期今年该行的按揭贷款增幅将逊于原先预算，而整体市场的新造按揭贷款将会下降。
--中华汽车旗下柴湾前中巴车厂重建项目打算建三幢楼高约39层的住宅，共提供780个单位，惟香港规划署表示，重建项目发展密度太高，并反对有关申请。
*苹果日报：
--九龙站尖沙嘴凯旋门一个建筑面积3,465平方尺的特色户单位，获外籍租客以月租16.6万港元承租，较同类单位市值月租低25%。
*大公报：
--李宁 宣布委任曾华锋为公司首席财务官，即日生效，后者在服装行业拥有逾23年经验，曾任职于美国品牌服饰商Guess、Ashworth、Levi Strauss等公司。(完)
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台湾报摘 (整理 萧萍；审校 雷美珍/张喜良)
路透莫斯科4月7日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周五表示，是否应将市场减产协议延长至下半年，现在还言之过早。
路透台北4月7日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。