《香港报摘》--其他报纸重要消息4月19日

*明报：

--为应对将于4月29日生效的一手住宅物业销售条例，新鸿基地产 称，公司将成立跨部门小组协调制作楼书外，并会聘请独立专业人士审查各项资料。

--银泰百货 发表公告澄清，公司并无就出售其任何资产与大连万达集团进行磋商。

--越秀地产 于香港屯门小榄青泰路16号项目料于明年底落成及发售，集团目标于2016-2020年间在港销售有双位数增长。

*星岛日报：

--恒隆集团 兼恒隆地产 董事长陈启宗表示，预期在一手住宅物业销售条例正式实施后，香港一手市场成交将会回落，不过公司并不急于新例实施前推售余下货尾单位。

--恒生银行 零售银行及财富管理业务主管陈力生称，预期今年该行的按揭贷款增幅将逊于原先预算，而整体市场的新造按揭贷款将会下降。

--中华汽车旗下柴湾前中巴车厂重建项目打算建三幢楼高约39层的住宅，共提供780个单位，惟香港规划署表示，重建项目发展密度太高，并反对有关申请。

*苹果日报：

--九龙站尖沙嘴凯旋门一个建筑面积3,465平方尺的特色户单位，获外籍租客以月租16.6万港元承租，较同类单位市值月租低25%。

*大公报：

--李宁 宣布委任曾华锋为公司首席财务官，即日生效，后者在服装行业拥有逾23年经验，曾任职于美国品牌服饰商Guess、Ashworth、Levi Strauss等公司。(完)

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