港报财经评论：中线部署，吼医药股--经济日报4月19日

中线部署，吼医药股 /林瑞芬

金市大震荡，欧、美股市周三都为之一震。港股昨早又破底，最终收窄跌幅，跌57点至21,512收市；国指跌34点至10,266收市；大市成交额544亿港元，显示伸手接刀买货的人始终不多。恒指已跌到关键上升轨约21,400，若失之，破坏中期升浪，可想像即市又慌失失，考验250天线21,100不足为奇，解脱后即市或有超卖反弹，但捕捉要灵活够快。就国内经济发展政策走向，终有点较强指引。李克强总理指下一阶段国家宏观调控重点在经济增速，稳增长排在控通胀之前。经济工作重点仍在内需，消费为重中之重。由此预计，未来一、两季，将出台谷消费国策。内需中，国家将重大力发展服务业，开发和培养信息消费、医疗、养老和文化等新消费热点。

新领导层打击公款奢侈消费及肃贪，被指是导致最近中国内地消费业疲弱主因，令首季餐饮消费，以及汽车类通讯、电脑类等产品需求大大放缓。公款消费对中国内地能有此大影响，要短期谷消费，怕且不是易事。一来，新领导层怕消费疲而放软态度，民情可能汹涌，对新任领导层难树立官威。二来，消费的基础在居民收入的提升，经济仍在转型十字路口削弱企业利润能力，仍在遏抑房价可能令财产收入增富能力削减，可以想像短期谷消费的空间有几大，最多是小恩小惠的惠农购物政策出台，大而构成重要的预期不大。谷内需乃老生常谈，关键最终取决居民收入能否提升，相信更多是考虑是中期发展的推动潜力清晰度，国策指引对内需股不大起短期提振效应。作中期发展潜力的发掘，当中医疗及医药股份为国策受惠焦点较明，建议候低作中期部署。城镇化虽仍只限于蓝图，但可以想像过程中，由于大量农村人口进入城市，加上农民可支配收入预期提升，对医疗及医药需求有一定空间。

其中，四环医药 仍为较看好的一只医药股。这主要是公司主攻心脑血管药品，乃城市人通病，随着大病保险全面升级，8万以上可报销90%，比此前65%大幅提高，将可望带动此基层通病产品的消费需求。二来，四环拥有不少专利药物，避开非专利药物市场竞争剧烈的不明朗因素。引述德银报告指出，四环现有产品中，包含5款专利药物，毛利较高，而且增长率较其他药物高，如新投入市场的Roxatidine享有4年的专利期，销售额在旺季有望达到10亿人民币。预计未来3到5年，公司利润增长会高于行业平均水平。

楼价虽回升，内房宜审慎 /余少文

国企指数继续迷失方向，股民在等，但见中国内地3月楼价显着回升，连升十个月后，或迫使中国加快对地方政府的压力，尽快推出新国五条地方细则，对于内房股而言会继续吹冷风。国企指数连日走势反覆，始终未能重上牛熊分界线即250天平均线，昨日跌34点或0.3%，收10,266点，成交额111亿港元，不足30%主板H股逆市上升。而红筹指数跌不足0.2点，报4,200点，成交额53亿港元，主要是内房股支撑。至于中资股表现最强是城镇化概念股，是因为城镇化工作会议将召开，可能会公布促进城镇化发展规划，故水泥、内房、基建等股份向好。至于中国海外 昨日披露首季经营溢利升15%至48亿港元，为股价带来支持，再加上国家统计局公布的3月份70个大中城市住宅销售价格变动数字，新建商品住宅价格环比下跌和持平的城市各一，其他全数录得上升，升幅最大是上海的3.2%；虽然3月较去年同期录得跌幅的城市有两个，但北京和广州的新建商品住宅价格同比升幅达11.2%。

而3月的70个大中城市新建住宅价格，根据路透综合计算统计局数字，同比升3.6%，连续三个月回升，也是19个月来最高增长，城市以北京和上海的8.6%和6.4%升幅最大；新建住宅价格环比则升1.2%，连续十个月回升，是采用相关数字以来最大的环比增长，当中上海和深圳升幅最大，均为2.7%。原则上楼价上升是利好内房股，再加上城镇化概念，内房股昨日多能逆市上升，可是反而担心中国可能会再出招。中国在两会前推出新国五条，地方政府负责当地细则，但地方政府迟迟未有公布细则详情，楼价在3月份又显着走高。尽管习李当时仍未接掌政府，但党内已顺利接班，最低限度会迫使地方尽快推出新国五条细则，将对房地产市场带来冲击。

由于地方要推出新国五条细则，3月楼价上升可以解读为居民争相在细则出台前入市，将未来的购买力提前释放，从而令楼价上升。所以，4月份房地产数据颇为关键，若然没有改善，又或地方政府以拖字诀来推细则，则中国会落重药，对内房股带来压力。故目前并非内房股博反弹时机，反而要小心过去一个月反弹后，又要继续调整走势。