主要国家经济指标预测--4月22日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透4月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 4月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 正0.44 1400 欧元区消费者信心 4月 负23.60 负23.50 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 501 498 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.2% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.7% 0800 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 2月 -2.5% -- (较上年同期,未经季节调整) -7.9% -- 0800 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 2月 -1.0% -- (较上年同期,未经季节调整) -4.7% -- 0800 欧元区经季节调整经常账(亿欧元) 2月 盈余163 盈余150 未经季节调整经常账(亿欧元) 盈余121 -- 0800 欧元区净投资(亿欧元) 2月 净流出106 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.1% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 持平 +0.4% 1430 美国ECRI一周领先指标 4月12日当周 130.6 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 许娜/王洋; 审校 程琳)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。