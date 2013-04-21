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亚洲 | 2013年 4月 22日 星期一 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--4月22日****

路透4月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 4月22日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数               3月         --      正0.44
 1400     欧元区消费者信心                                 4月    负23.60     负23.50
 1400     美国成屋销售年率(万户)                           3月        501         498
  
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
    
 4月19日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
 0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  3月      -0.2%        持平
                              (较上年同期)                          +0.4%       +0.7%
 0800     意大利工业订单(较前月,经季节调整)                2月      -2.5%          --
                      (较上年同期,未经季节调整)                     -7.9%          --
 0800     意大利工业销售(较前月,经季节调整)                2月      -1.0%          --
                      (较上年同期,未经季节调整)                     -4.7%          --
 0800     欧元区经季节调整经常账(亿欧元)                   2月    盈余163     盈余150
               未经季节调整经常账(亿欧元)                         盈余121          --
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                             2月  净流出106          --
 1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                3月      +0.2%       +0.3%
                                (较上年同期)                        +1.0%       +1.1%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                 +0.2%       +0.3%
                         (较上年同期)                               +1.4%       +1.4%
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                     2月       持平       +0.4%
 1430     美国ECRI一周领先指标                     4月12日当周      130.6          --
   (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 许娜/王洋; 审校 程琳)

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