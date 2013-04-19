路透调查：中国经济今年增速料达8%且通胀温和可控，利率和存准率年内持稳

* 今年中国经济增长率预计均为8%，略低于前次调查预估

* 明年经济料增长8.1%

* 通胀预估略低于前次调查，增3%全年温和可控

* 基准利率和存款准备金率年内料保持不变

路透北京4月19日 - 路透最新调查显示，鉴于中国一季度经济表现逊预期，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，但总体仍较乐观，预计今明年中国经济增长率在8%左右，通胀虽将温和上涨但仍可控。

考虑到中国经济温和复苏且通胀持于较低水平，货币政策料将继续保持稳健。分析师预计今年年内基准利率和存款准备金率都不会有调整，利率的上调时机可能落在明年上半年。

“中国经济将比原来预期更平缓。”申银万国首席宏观分析师李慧勇认为，压缩政府部门的三公消费、房地产提前调控、禽流感带来的不确定性使得中国经济年内达到8.4%的概率明显下降，下调全年经济增长率至7.9%。

中金首席经济学家彭文生也认为，一季度GDP增长低于预期，说明经济自主增长动能疲弱，长期结构问题对短期增长的制约作用加大。全年经济增长下行风险加大，相应地，通胀上升压力也降低。

路透访问30余家机构的预估中值显示,他们对今明两年中国经济增长率的预估分别为8%和8.1%，分别低于和持平1月路透进行的季度调查结果。而19家机构对今年余下三个季度的GDP增速预估分别为8%、8%和7.8%，上次调查的估值分别为8.2%、8.2%和7.9%。

不过，与上次调查相比，分析师对通胀水平的预期有所降低。30余家机构预估中值显示，今年居民消费价格指数(CPI)预估为3%，低于前次预期的3.2%，明年同比增幅则料为3.5%。

今年一季度CPI同比上涨2.4%低于市场预期，也证实通胀短期内不足虑。19家机构调查中值显示，今年年内通胀前低后高，温和走升，二、三、四季度分别为2.7%、3.1%和3.3%。

中国经济仍处于复苏的轨道中，但一季度7.7%的增长率让市场感到意外，背后的症结在于需求依然脆弱，经济发展新增长点难觅。未来经济回升势头预计仍将延续，只是步伐恐怕要比原本想象的慢。

面临转方式、调结构的重任，中国政府对经济放缓的容忍度已大有提升。业内人士认为决策层并不会因复苏乏力而出台新的刺激政策，反而会在转型升级和制度改革等长效机制上有更多考量，弱复苏料将倒逼政府加大改革政策出台和力度。

政策方面，与1月调查一致，分析师均认为年内不会调整基准利率和存款准备金率。

国务院最新常务会议提出，下一阶段将积极扩大国内有效需求，完善消费政策，并保持合理投资规模。保持宏观经济政策连续性和稳定性，继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，增强政策针对性。