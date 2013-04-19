更新版 1-新债招标：中国20年国债利率低于预期，保险资金积极配置

* 20年固息国债中标利率3.99%，低于预期
* 今年首期超长国债，险资配置积极
* 九个月贴现国债中标收益率高于上周同期限品种
(新增市场人士评论和更多背景)
路透上海4月19日 - 中国财政部周五招标发行两期国债，其中20年固息国债在保险资金配置需求的推动下，中标利率低于市场预期；而九个月期贴现国债则受近日现券调整影响，中标收益率高于上周同期限品种。
市场人士指出，20年国债因其为今年首期超长国债，不少保险资金配置都较为积极，因此基本未受二级市场走弱的冲击；而贴现国债虽定位稍高，但随后吸引了不少逢低买盘关注，显示其收益水平已获市场认可。
业内人士稍早透露，财政部稍早招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率为3.99%，低于此前4.03%的市场预测均值，投标倍数为2.23倍；同时招标的150亿元九个月期贴现国债，加权中标收益率为2.8726%，边际中标收益率2.9369%，投标倍数为1.84倍。
上海一保险机构投资人士指出，目前市场受表外投资监管升级的影响，去杠杆化操作盛行，而信用债又成为重灾区，此时风险偏低的长期利率债就更显配置价值。
在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种的最新收益率报在4.0428%；二级市场相近期限券种成交不活跃，目前剩余期限约19.45年的固息国债120018券最新成交收益率 为4.0499%。
“(新发贴现国债在一级半市场)还溢价了，现在(买卖报价)是2.87%/2.86%，边际中标的都挣钱了，”北京一大型银行交易员称。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，九个月品种的最新收益率报在2.6306%；二级市场上剩余期限约0.75年的国债130002券最新报价收益率 为2.6994%/2.6604%；而上周五招标的九个月期贴现国债，加权中标收益率为2.7268%。
该期固息债为财政部今年第九期记账式附息国债，按半年付息，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率。不进行甲类成员追加投标。
该期贴现债为财政部今年第二期记账式贴现国债，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格(美国式)招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。
上述两期债均为4月22日开始发行并计息，4月24日发行结束，4月26日起上市交易。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)