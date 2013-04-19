投行观点：中国最早或本周末宣布扩大人民币兑美元汇率波幅--瑞银

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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路透北京4月19日 - 在中国央行官员表示将进一步扩大人民币汇率波动区间后，瑞银集团发布报告称，中国最早可能在本周末宣布扩大人民币兑美元汇率 波幅，以在G20峰会期间彰显中国央行对汇率市场化的积极态度。
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。
瑞银报告指出，中国在3月全国两会结束后存在改革的动能，央行或许希望利用当下的这种环境，“而且本周末距离中国央行上次扩大人民币汇率波幅也差不多一周年。”
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。
但瑞银报告亦称，考虑到中国跨境资本流入仍然强劲，进一步扩大人民币汇率波幅将导致人民币进一步升值，且令部分经济领域，尤其是出口受到冲击，央行亦有理由稍晚再出台这一政策。
报告并认为，由于跨境资金流入，人民币/美元很明显面临进一步升值的压力。虽然这一势头是否持续还不好说，但短期内人民币升值势头料仍强劲。
自2005年以来，人民币汇率形成机制市场化改革已取得明显进展，截至目前人民币兑美元名义汇率已升值约32%，人民币实际有效汇率升值超过36%。(完) (发稿 李航; 审校 李文科/张喜良)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员